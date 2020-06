Temporal en Angostura: Cuadrillas trabajan para descomprimir anegamientos en calles de la localidad

El municipio de Villa La Angostura informó que activó este jueves cuadrillas simultáneas para dar solución a los anegamientos producidos por las intensas lluvias presentes en la localidad.

Stefani confirmó que “lamentablemente estos anegamientos no son de hoy sino de años; recorrí muchos barrios, hablé con los vecinos y me dicen que conviven con esto cada vez que se desatan estas tormentas. La prioridad hoy es garantizar que los vecinos puedan entrar y salir de sus casas sin inconvenientes. Pero nos comprometemos a encarar soluciones definitivas, basta de parches que no sirven para nada”

El Secretario de Servicios Públicos, Rubén Otranto, estuvo a cargo de las tareas que se desplegaron en el marco del temporal: “Tapamos una zanja en la calle Cacique Antriao, se rellenó la calle y se niveló; por estas horas están trabajando las máquinas en el barrio Los Volcanes; esta tarde las máquinas trabajaron en Camino del Cóndor y Gallareta; en el barrio El Mallín, se hizo la descarga de la alcantarilla de agua”.

Otranto precisó que mañana continuarán las tareas, en las arterias más complicadas se colocarán bombas que puedan desagotar el agua para luego hacer tareas de nivelación.

