Stefani achica el número de asesores pero no descuida el funcionamiento municipal

Continuando con la premisa de optimizar recursos públicos y consolidar su equipo de gobierno, el asesor coordinador de Saneamiento y Efluentes Cloacales, Enrique Casagrande pasó al Ente Provincial de Agua y Saneamiento del Neuquén (EPAS) y ya no está vinculado a la municipalidad de Villa La Angostura, según el decreto Nº 708/2020 firmado esta mañana por el intendente. Tal como lo había anunciado Stefani semanas atrás, el objetivo es que Casagrande continúe trabajando en la misma órbita, pero desde el EPAS.

Al respecto, Stefani explicó: “Siempre sostuve que lo primero es garantizar el correcto funcionamiento del municipio, que ningún vecino tenga dudas sobre eso. Estamos reorganizando nuestra estructura de manera de que asesor coordinador que cumple su objetivo, inmediatamente deja de pertenecer a la municipalidad”

En relación con la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento, señaló: “Esto no significa demorar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento, de ninguna manera, nuestra máxima prioridad es poner en funcionamiento la Planta, por la salud de nuestros vecinos, por el cuidado del medioambiente, y por todas las complicaciones que trae que hoy no esté en marcha. También lo manifesté ante los funcionarios de Nación esta semana, no queremos obras para la foto, queremos desterrar la falta de cloacas en el ejido municipal”

“Estamos próximos a cumplir nuestros primeros 60 días de gobierno, con todas las mejoras que los vecinos ya pueden ver y disfrutar en Villa La Angostura; y así va a ser toda nuestra gestión, con un trabajo sostenido y sin pausa”, concluyó el intendente.