Socavón en vivienda social: “De esos problemas vamos a tener un montón”, afirmó Arévalo mientras trabajan en un plan de drenaje

En diálogo con Diario 7 Lagos, el secretario de Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalizaciones, Fabián Arévalo, se refirió a la denuncia de una vecina que sufrió un socavón en su vivienda social, recientemente adjudicada en el Macrolote 2. Codam, la empresa a cargo de la obra, ya está al tanto y trabaja en las reparaciones.

Arévalo sostuvo que la empresa ya está al tanto de lo sucedido y que los trabajos de reparación ya comenzaron este lunes por la mañana. Además, aseguró que este episodio se podrá repetir en otras casas, por lo que buscar seguir al detalle todos los reclamos que puedan llegar a surgir.

“De esos probelmas vamos a tener un montón, son correntadas de agua que se van a ir corrigiendo a medida que se usa. Nosotros mandamos desde Vivienda personal para revisar los problemas que tenían los vecinos y eso ya se lo pasamos a la empresa”, resaltó el funcionario municipal y agregó: “La empresa va a contestarnos que va a hacer y que no en cada uno de los casos, lo que no hagan ellos, lo haremos nosotros”.

En vistas a que se trata de un problema que pueda afectar a varias viviendas del Macrolote 2, Arévalo resaltó que ya se comunicaron con la empresa para saber “si se pueden hacer cordones cuneta en todos los lugares porque acá tenemos las calles más altas que los lotes”.

Estas condiciones particulares de los lotes hacen que el agua corra y se meta adentro de las casas, es por eso que se piensa en un plan de drenaje. “Normalmente cuando vos haces movimiento de suelo guardas lo que es la tierra vegetal, lo óptimo hubiese sido que una vez que se terminaron los movimientos, las tierras vegetales desparramarla y poner semilla de pasto y se evitan este tipo de casos”.

El funcionario dejó en claro que el viernes pasado pasó por esta vivienda en particular e identificó el problema que se hizo más grave durante el find e semana con las intensas lluvias. “El día viernes pasé por esa casa en particular, llovió como hace rato no pasaba. Caerse no se va a caer, romperse no se va a romper y ya está trabajando la empresa para llenar eso”, relativizó Arévalo.

Desde la Secretaria de Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalizaciones de Villa la Angostura ya le presentaron a la empresa una serie de reclamos recabados por otros adjudicatarios de viviendas en el Macrolote 2. Se continuarán con los trabajos de inspección para relevar problemas.

