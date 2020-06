Snow Radio te regala por el Día del Padre un especial de 24 horas con música de los 80’

Este domingo se celebra un nuevo Día del Padre, pero sin dudas no será uno más ya que estará enmarcado en una pandemia que no nos permite abrazarnos y juntarnos con nuestros seres queridos. Snow Radio 95.9 (www.snow959.com.ar) no quiere dejar de hacerte compañía y es por eso que para este domingo prepara un especial ideal para todos los padres.

Con la idea de poder aportar a un día que será un tanto extraño, Snow Radio dice presente a su manera, con lo que te ofrece desde sus comienzos: esa música que siempre querés volver a escuchar, esos clásicos que son indelebles en tu memoria.

Es por eso que para este domingo desde las 0hs y hasta el final de día, sonarán los mejores clásicos de la época dorada, los clásicos de los 80’. Un regalo especial para papá en su día que vos le podés obsequiar simplemente avisándole sobre esta trasmisión especial.

Rock, reggae, funk, soul, pop, disco, los mejores artistas, los que nunca olvidaste ni vas a olvidar, se suman a esta programación especial de Día del Padre para acompañarte durante todo el día en una jornada emotiva en la que la música puede ser un buen antídoto para conectarse con lo mejor de cada uno y con los recuerdos.

Este domingo desde las 0h comenzó el Día del Padre con la selección ochentosa de Snow Radio. Lo escuchás en el 95.9 o por internet a través de (www.snow959.com.ar)

