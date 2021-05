Silvia Süller olvidó a Jacobo y se casará con su novio de 23 años

Silvia Süller habló de su futuro casamiento. “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia, yo soy separada y él soltero“, comenzó diciendo la famosa ante la consulta en El Run run del espectáculo.

En ese sentido, destacó: “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir“. “Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él“, agregó.

Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa“, dijo al respecto el novio. Y completó, Silvia: “Tenemos sexo virtual, pero yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora“.

Fuente: Rating Cero