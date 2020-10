Seis nuevos casos de Coronavirus en la Residencia Modelo de San Martín de Los Andes

El Municipio explicó que, durante las últimas 24 horas, además de los 3 nuevos casos que se confirmaron ayer (en los partes provinciales) en San Martín de los Andes; la Zona Sanitaria IV recibió el resultado de seis (6) nuevos positivos dentro de la Residencia Modelo.

Respecto a los tres informados este lunes, explicaron que corresponden a un personal de salud, un personal de limpieza y a un contacto estrecho de un caso confirmado.

En paralelo, reportaron la realización de 92 hisopados en total que fueron enviados para su estudio.

Situación epidemiológica conglomerado Residencia Modelo:

Se trabaja en la investigación de la situación epidemiológica luego de haberse confirmado en las últimas horas, seis (6) nuevos casos positivos en residentes de la institución. Estos se suman a los primeros seis (6) casos que habían sido confirmados, los cuales correspondían 4 a residentes y 2 a personal que asiste a los residentes.

Ayer enviaron 82 hisopados que comprenden a todos los residentes y a los trabajadores del lugar, quienes aguardan los resultados de los mismos en aislamiento dentro de la institución.

Paralelamente, ya se había acondicionado un área independiente dentro del mismo edificio en donde se encuentran asilados los pacientes que dieron Covid-19 positivo.

Situación epidemiológica conglomerado Hospital Ramón Carrillo:

Respecto a la situación del conglomerado que se investiga dentro del nosocomio local, se informa que son 32 agentes de distintas áreas del Hospital Ramón Carrillo los que se han contagiado de COVID 19 y unas 30 más personas las que se encuentran aisladas por ser contactos estrechos. Se continúa investigando.

INTERNACIONES

Respecto a las personas que se encuentran internadas en UTI en la Clínica Chapelco, hay cinco pacientes en ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica). (Uno de ellos Covid-19 (proveniente de Villa Pehuenia) y otros cuatro pacientes, internados por otras patologías/No Covid).

En el Hospital Ramón Carrillo, hay a la fecha cuatro personas internadas por Covid-19. (Tres de San Martín de los Andes y uno de las Coloradas).

En el Hotel ISSN, en donde se alojan solamente casos leves, se encuentran a la fecha, dos personas con Covid-19 positivo, realizando el aislamiento.

MEDIDAS DISPUESTAS POR EL COEM POR 72 HORAS

(del Lunes 19/20 al Jueves 22/10)

Horario de circulación vehicular y peatonal de 8 a 00 (se permite desde las 7 para quienes tienen que ir a trabajar y hasta la 1 el retorno a casa de quienes salen de un local gastronómico).

Apertura de comercios de 8 a 22

Apertura de locales gastronómicos de 8 a 24

Están prohibidas las reuniones familiares y sociales

No se permite la realización de partidos de fútbol o actividades deportivas grupales en espacios públicos o no protocolizados

Las medidas rigen por 72 horas (Hasta el jueves 22 de octubre)

En espacios públicos (ejido municipal, zona de playas y espacios del PNL) está permitida la permanencia, pero SOLO para el grupo familiar conviviente.

Es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca y nariz en la vía pública.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES A LA FECHA:

Personas contagiadas totales durante la pandemia:

Personas fallecidas: 2

Personas contagiadas: 101

Personas recuperadas: 24

HOTEL DE ISSN

El Hotel de ISSN se encuentra actualmente acondicionado para la internación de CASOS LEVES de COVID-19, así como para la de aquellas personas que no puedan realizar el aislamiento obligatorio en su hogar por presencia de adulto mayor, población de riesgo o falta de espacio. En el lugar presta asistencia un grupo de voluntarios pertenecientes a Iglesias de la ciudad, coordinados por la Unidad de Culto y Zona Sanitaria IV

HORARIOS DE APERTURA Y CIRCULACIÓN EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES:

COMERCIOS: De lunes a domingo, de 8 a 22 horas

RESTAURANTES y BARES: De lunes a domingo, de 8 a 24 horas

CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR: De lunes a domingo, de 7 a 1

IMPORTANTE: PROHIBIDO CIRCULAR EN LA VÍA PÚBLICA ENTRE LA 1 Y LAS 7 DE LA MADRUGADA

PROTOCOLO DE INGRESO A BARES Y RESTAURANTES:

Uso obligatorio de protector facial

Desinfección de manos al ingreso

Registro (con fecha, nombre, apellido, dni y teléfono) de cada ingresante en un cuadernillo que deberá estar colocado de manera visible en el acceso a los locales

Ocupación al 50% de la capacidad del local

PROTOCOLO DE INGRESO A COMERCIOS:

Uso obligatorio de protector facial

Desinfección de manos al ingreso

Respetar cantidad de personas en interior del local, establecidas en cartelería de cada comercio

Mantener distanciamiento de 1.5 metros tanto en el interior, como mientras se aguarda para acceder

PARQUE NACIONAL LANÍN: REAPERTURA ADMINISTRADA

Para el ingreso será obligatorio cumplir con los protocolos y la normativa vigente en cuanto al distanciamiento social, la circulación, y las recomendaciones generales brindadas por la Zona sanitaria IV.

– Área Lacar: Catritre – Quila Quina – Pil Pil: Trekking – Bicicleta– Lacustre.

– Área Lacar: Bandurrias – La islita: Trekking – Bicicleta– Lacustre.

– Área Yuco – Las Corinas – Hua Hum: Trekking – Bicicleta – Lacustre.

– Cerro Colorado: Trekking – NO REALIZAR CULIPATIN en zonas con nieve.

– Laguna Rosales: Trekking – Bicicleta.

– Área Meliquina: Trekking – Bicicleta -Lacustre.

– Lago Hermoso: Trekking – Bicicleta – Lacustre.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA:

– Permanencia solo para grupo conviviente.

– Todas las actividades son sólo horario DIURNO, no está permitido el pernocte en ningún lugar.

– Está PROHIBIDO hacer fuego.

– No compartir mate ni bebidas.

– La actividad de pesca está regulada según el permiso de pesca vigente.

– Uso obligatorio de barbijo.

– Están autorizados los prestadores de servicios recreativos, con previa presentación y aprobación de los protocolos por COVID 19 por el PN Lanín.

No está permitido el ingreso a ninguna de las otras sendas existentes del área protegida y el registro en cualquiera de las sendas no autorizadas es bajo la entera responsabilidad de cada persona.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO A SAN MARTÍN DE LOS ANDES

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Ciudadanía, recuerda los requisitos y la verificación de los Visados de Ingresos a San Martín de los Andes, en distintos escenarios.

Estos criterios fueron analizados en el Comité de Emergencia local (COEM).

CASO 1 – Personas varadas en el país o en el extranjero

Deberán tramitar el certificado de “Regreso a Casa”, a través de la página web del Ministerio de Ciudadanía de la Provincia del Neuquén. La emisión de este certificado tendrá una demora de 48 horas aproximadamente, y una vez otorgado tendrá una vigencia por 96 horas, no siendo renovable. En dicho lapso el ciudadano deberá concretar el viaje e ingreso a la localidad de destino.

CASO 2 – Personas CON domicilio en Zona Sanitaria IV

Se contemplan las personas con domicilio fijo en localidades de la Zona Sanitaria IV, que hayan salido de su localidad por cuestiones excepcionales, y que deban retornar a su hogar. Para ingresar deberán contar con el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) excepcional por 24 horas, de carácter interjurisdiccional, que se tramita en la página www.argentina.gob.ar, y al momento del ingreso presentarlo en formato papel, o en pdf desde el teléfono celular. A efectos de acreditar el motivo de ingreso, el ciudadano podrá acompañar al CUHC con cualquier documento que valide la emisión del mismo (certificado médico, trámite, constancias de atención médica, entre otros.) En dicho lapso de 24hs el ciudadano deberá concretar el viaje e ingreso a la localidad de destino.

CASO 3 – Personas que deban realizar mudanza

Se contemplan las personas que pretendan mudarse a alguna de las localidades de la Zona Sanitaria IV. Deberán tener domicilio en alguna de las localidades de la Zona Sanitaria IV, o la autorización para realizar dicha mudanza tramitada en la dirección de correo electrónico autorizaciones.ciudadania@gmail.com , la que se evaluará en forma conjunta con el Municipio de la localidad. La mudanza sólo podrá realizarse a través de una empresa debidamente autorizada y que cuente con el permiso correspondiente de circulación. Caso contrario no podrá ingresar a la localidad, debiendo el ciudadano procurar un vehículo de la localidad para el ingreso del mobiliario. La empresa que realice la mudanza deberá cumplir con los protocolos sanitarios expedidos para su actividad, debiendo abandonar la localidad inmediatamente una vez concluida la tarea, la cual no podrá llevar más de 4 horas.

CASO 4 – Personas SIN domicilio en Zona Sanitaria IV

Se contemplan las personas que pretendan ingresar y que no tengan domicilio en alguna de las localidades de la Zona Sanitaria IV. Para su ingreso deberán solicitar la autorización de ingreso con una antelación no menor a 48 hs en la dirección de correo electrónico autorizaciones.ciudadania@gmail.com , fundamentando debidamente su petición, la cual será evaluada a nivel municipal y provincial. Una vez obtenida la autorización el Ministerio de Ciudadanía se expedirá el correspondiente salvo conducto en formato GDE, si es de corresponder en firma conjunta con la autoridad ministerial competente, no siendo necesario tramitar ningún otro tipo de documento y al momento del ingreso presentarlo en formato papel, o en pdf desde el teléfono celular.

En todos los casos para trasladarse e ingresar a la Zona Sanitaria IV los ciudadanos podrán optar por utilizar vehículos taxis y remises, habilitados según las normativas dictadas por el Ministerio de Transporte de la Nación, en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, y que trasladen a ciudadanos que cuenten con domicilio en las localidades de la Zona Sanitaria IV, los que sólo se encuentran autorizados a ingresar y dejar al ciudadano en su domicilio, debiendo retirarse inmediatamente de la localidad.

En todos los supuestos descriptos, los ciudadanos deberán cumplir con catorce días de aislamiento de conformidad al protocolo vigente informado por la autoridad sanitaria, debiendo declarar al momento del ingreso el domicilio en el cual cumplirán el mismo.

El otorgamiento de la correspondiente autorización de ingreso no dispensa al ciudadano del cumplimiento de las restricciones de circulación dictadas por Resolución N° 65/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete, o las que en un futuro se dicten, siendo pasible de las sanciones establecidas mediante Resolución Conjunta N° 10/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Estas medidas se mantendrán vigentes a lo largo del período establecido en la ampliación de la contingencia, y hasta tanto se informe en contrario.

TRANSPORTISTAS Y TRABAJADORES EVENTUALES

Además del Certificado Único Habilitante para la Circulación, que se descarga a través de la página web de argentina.gob.ar, quienes ingresen de forma transitoria para la realización de un trabajo especifico, en carácter de esenciales, deberán enviar previamente un correo electrónico a zonasanitaria4@gmail.com detallando:

• Pasajeros a bordo del vehículo (nombre y DNI)

• Patente del vehículo

• Motivo de la llegada a la ciudad

• Itinerario a realizar durante la o las jornadas

• Tiempo de permanencia

• Lugar de alojamiento

Una vez recibido este correo, que deberá ser enviado por la empresa a cargo del personal que ingresa, Zona Sanitaria coordinará los permisos con los respectivos puestos de control.

El motivo de este requisito es poder contar con un registro fehaciente de los movimientos de cada persona que ingresa a la localidad.

