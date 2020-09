Sebastián Estevanez habló por primera vez tras quemarse la cara: “Uno de los momentos más difíciles de mi vida”

A fines del mes pasado, una noticia sobre Sebastián Estevanez generó preocupación. El actor de Separadas tuvo que ser asistido por los médicos luego de que una botella de alcohol le explotara cuando intentaba prender un fuego. Su padre, Quique Estevanez, rápidamente llevó tranquilidad sobre el hecho y ahora él en primera persona contó el susto que tuvo.

“¡Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en unos de los momentos más difíciles de mi vida”, empezó escribiendo Sebastián en Instagram, hablando por primera vez del difícil episodio.

“Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte, no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. ¡Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos!”, celebró el protagonista de Dulce amor.

“Gracias a mi amigo, el doctor Gustavo Sampietro que estuvo todos los días a mi lado. Besos y abrazos”, cerró Sebastián Estevanez, a flor de piel.

