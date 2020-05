Se trabaja en el regreso a clases sabiendo que la escuela no volverá a ser la misma

La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Legislatura de Neuquén, María Fernanda Villone reflexionó sobre la incertidumbre que atraviesa la educación a nivel provincial, nacional e internacional.

Este jueves 7 de mayo, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Legislatura de Neuquén, María Fernanda Villone junto a los demás diputados provinciales mantuvieron una reunión virtual con la ministra de Educación, Cristina Storioni, quien brindó un informe sobre el sistema educativo y las acciones que se están implementando por la cartera a su cargo frente al aislamiento social y obligatorio por la pandemia del COVID-19.

La convocatoria a Storioni se hizo en el marco del tratamiento de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de promoción de entornos escolares saludables y de un pedido de informe del FIT sobre los módulos alimentarios entregados a los distritos escolares.

Villone agradeció la participación y predisposición de la ministra de Educación “quien respondió todos los interrogantes de los diputados de la oposición y del oficialismo”, indicó.

En este sentido, manifestó estar “sorprendida sobre algunas declaraciones que hicieron algunos colegas en medios de comunicación asegurando que la educación es desigual en la provincia. No parecían estar disconformes con la exposición de la ministra que respondió cada uno de los interrogantes”, señaló y agregó que “el encuentro se extendió por más de 40 minutos de lo previsto y quedaron temas por tratar, por lo que se resolvió mediante votación que serán entregados y respondidos por escrito a la ministra”.

Bajo esa misma línea aseguró que Storioni informó sobre cada una de las acciones de gobierno que llevan adelante como la entrega de 19.920 unidades de módulos alimentario entre el 20 de marzo y el 30 de abril que contó con el asesoramiento del equipo de nutrición del Ministerio. También se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario para entrega de cuadernillos y atender las demandas que van apareciendo, señaló.

Respecto a pedidos para liberar datos móviles y acceder a equipamientos digitales, “la ministra nos informó que están trabajando en coordinación y en conjunto con el gobierno nacional”.

Respecto a la cobertura de cargos, la titular de la cartera de Educación manifestó que “aún no hay una plataforma que permita realizar asambleas con las garantías de transparencia que requiere” y aclaró que el tema está siendo debatido por el Consejo Provincial de Educación.

Durante su exposición, la ministra afirmó que “el derecho a la educación está garantizado”. En ese sentido, puso en valor el trabajo realizado por los docentes, los supervisores y las familias en el contexto de pandemia. Afirmó que los distintos recursos físicos y digitales que se están implementando no se equiparan a las experiencias pedagógicas que transcurren en el aula, pero “sí estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llegar de diferentes maneras”.

Sobre la iniciativa de entornos escolares saludables, mencionó que el proyecto tiene como base una investigación que se realizó en 400 escuelas junto al Ministerio de Salud y la Universidad Nacional del Comahue, y se sustenta en el acceso al agua segura, la alimentación saludable y la actividad física.

Estuvieron presentes en la reunión virtual los diputados Carlos Coggiola, Javier Rivero, María Laura du Plessis, Carina Riccomini, Maximiliano Caparroz, Ayelén Quiroga, César Gass, Patricia Jure, José Ortuño, Andrés Peressini, Ayelén Gutiérrez, Liliana Murisi, Soledad Martínez, Carlos Sánchez, Lorena Parrilli, Andrés Blanco, Lorena Abdala, Soledad Salaburu, Darío Peralta y Ludmila Gaitán.