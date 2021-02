Se terminó la paz en el clan Maradona: la furiosa discusión entre Dalma y Jana

El chat que unía a los herederos de Diego Maradona terminó mal cuando Dalma Maradona protagonizó una picante discusión con Jana y terminó abandonando el grupo, según mostró Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

El 3 de diciembre la actriz se enteró que su media hermana había iniciado los trámites sin avisarles a ella, Gianinna y Diego Junior. “Me acaba de escribir mi abogado porque alguien se presentó para hacer la sucesión en Capital. ¿Alguien sabe algo?”, indagó.

Jana le dijo la verdad: “Nos presentamos con mi abogado en Capital porque entiende que la sucesión debía hacerse allí”. Al leer eso, Dalma le recordó que el pacto era diferente: “Creía que habíamos quedado que nos presentábamos todos en el mismo lugar. Tampoco avisaste que te presentabas en Capital. Aunque sea me hubiera gustado no enterarme por la tele. Ya arrancamos mal, pero evidentemente las cosas van a ser así a partir de ahora”.

Eso no fue todo. El malestar continuó cuando Gianinna reveló que en Intrusos habían pasado un audio que le había enviado Matías Morla a ella y que sólo se los había mostrado a ellos. En ese mensaje, Morla le decía que todo lo que ella quiera plantear, lo tenía que hacer en la Justicia, instancia donde se iba a “determinar quiénes son los herederos de tu papá”.

Gianinna, entonces, escribió en el grupo: “Tengo un montón como para que Rial tenga el audio que me mandó Morla y yo se les reenvié a ustedes. Solo a ustedes. No sé cuál es el fin pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado”.

Dalma aladió: “¿Qué?”. Y Diego Junior se lamentó: “es increíble”. Finalmente, Dalma se fue del chat grupal. “Lamentablemente, este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente”.



Fuente: Rating Cero

