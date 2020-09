Se realizó la cuarta jornada del “Debate Abierto: Fondo Anticíclico Neuquén”

La Legislatura del Neuquén tuvo hoy la cuarta jornada del ciclo “Debate Abierto: Fondo Anticíclico Neuquén” para debatir las distintas propuestas para la creación de un fondo anticíclico provincial conformado por recursos derivados de la actividad hidrocarburífera, que permita afrontar futuras crisis económicas, financiar nuevas obras de infraestructura y favorecer la diversificación productiva en la provincia.



En este cuarto encuentro del espacio de debate abierto promovido por el vicegobernador Marcos Koopmann, disertaron el Arq. Arturo Urrea, referente técnico del proyecto presentado por diputadas y diputados del Frente de Todos; la Cr. María Genoud, referente técnica del proyecto presentado por el bloque Siempre; y el Lic. Juan Manuel Morales, referente técnico del proyecto presentado por legisladoras y legisladores de Juntos por el Cambio.



En el inicio de la jornada, el vicegobernador Marcos Koopmann destacó la participación activa y abierta de todos los sectores políticos que se sumaron al debate con proyectos y exposiciones, y celebró que este debate tomó una gran dimensión “generando gran participación ciudadana con propuestas y consultas por parte de las neuquinas y neuquinos, y que dan cuenta de un alto índice de aceptación”.



“Estamos en una etapa mucho más avanzada del debate para lograr el fondo anticíclico para la provincia de Neuquén y tenemos que pensar en una segunda etapa, cuando la Ley ya esté sancionada, para hacer que la ciudadanía se apropie de ella”, dijo Koopmann.



El primer expositor de la jornada fue el Arq. Arturo Urrea, referente técnico del proyecto de fondo anticíclico presentado por los diputados Darío Peralta, Gonzalo Bertoldi y la diputada Ayelén Gutiérrez del Frente de Todos. Urrea opinó que las propuestas que buscan imitar al Fondo noruego o al de Alaska “podrían ser buenas ideas en un país o provincia sin pobreza, con ocupación plena o semiplena, con las necesidades de infraestructura resueltas como sucede en los países que se toman de referencia” y advirtió que no es el caso de Neuquén ni la Argentina.



El referente técnico se mostró de acuerdo en que se debe ahorrar en momentos de excedentes para tener con qué responder cuando la situación así lo requiera, pero señaló que en nuestra provincia debemos preguntarnos sobre qué ahorrar para constituir el fondo. “Entendemos que en Neuquén hay urgencias sociales para atender hoy, no podemos pensar en guardar recursos actuales para el futuro o para mostrarnos como más confiables ante los inversores cuando en nuestro territorio hay necesidades básicas no resueltas”, sostuvo.



En ese sentido, ponderó el rol de los municipios y comisiones de fomento como “protagonistas en la construcción de las redes de los servicios esenciales que permitirán establecer una agenda articulada mediante microregiones y conformando estrategias de diversificación productiva y descentralizada, permitiendo la sustentabilidad del desarrollo local”.



Urrea detalló que el objetivo de la propuesta que defiende es promover la diversificación de la matriz productiva, financiar las obras de infraestructura básica y atender las situaciones de emergencia de la provincia. “Hablamos de contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de las neuquinas y neuquinos y el acceso universal a los servicios públicos esenciales”, concluyó.



Sobre la constitución del fondo, el referente técnico del Frente de Todos indicó que se constituiría a partir del 1 de enero de 2021 y que la autoridad de aplicación será un consejo de gestión del fondo neuquino de inversión para el desarrollo, que está previsto como un ente autárquico. Por último, indicó que prevé una comisión de seguimiento que funcionará dentro de la órbita de la Legislatura con integrantes del Legislativo y del Ejecutivo.



A su turno, la Cr. María Genoud expuso los lineamientos del proyecto presentado por el Bloque Siempre y explicó que el fondo anticíclico que proponen “es una herramienta de la política económica para el desarrollo, ya que reduce la volatilidad de la economía, estabiliza el ritmo de crecimiento y da mayor previsibilidad”.



En su exposición, Genoud desarrolló los objetivos centrales de la propuesta y señaló que buscará “atender situaciones de crisis excepcionales, que fomenten la descentralización poblacional y evitar así el desarraigo en las localidades del interior provincial”.



Respecto a los recursos, la profesional destacó como punto saliente la constitución del fondo a partir de enero de 2021, con el 5% de las regalías provenientes de la explotación de petróleo, gas y todo otro concepto, después de la distribución que le correspondan a los municipios según la ley 2148.



En relación al financiamiento de inversiones en infraestructura la contadora María Genoud dijo que serán alcanzadas aquellas que “sean declaradas como esenciales o estratégicas por la Legislatura de la Provincia del Neuquén”. En el apartado de las aplicaciones de la constitución del fondo, la representante del bloque Siempre dijo que serán para “atender situaciones excepcionales de crisis, catástrofes y emergencias sanitarias declaradas por el Estado nacional o provincial”.



El proyecto del bloque Siempre propone destinar el 20% de la rentabilidad anual del fondo al financiamiento de inversiones destinadas a diversificar la matriz productiva en municipios de segunda y tercera categoría y comisiones de fomento, entre otras alternativas.



Como conclusión Genoud dijo que “esta iniciativa necesita que el proyecto final surja de un amplio consenso pluripartidario para que todos los neuquinos y neuquinas ganen”.



A su turno, el referente técnico del proyecto presentado por las diputadas Leticia Esteves, Karina Montecinos, Ayelén Quiroga y el legislador Luis Aquín (Juntos por el Cambio), el Lic. Juan Manuel Morales, diferenció la propuesta del resto por contemplar un fondo puramente anticíclico. “No hemos considerado diversificar la matriz productiva ni hacer infraestructura estratégica, porque las herramientas para lograr esos objetivos ya existen”, dijo y aludió al COPADE y al IADEP.



Al explicar la principal característica del fondo, Morales dijo que es una herramienta fiscal que tiene como objetivo única y exclusivamente asistir a la administración pública ante problemas financieros provocados por una caída temporal de los ingresos corrientes y financiar gastos extraordinarios generados por una situación de emergencia.



En relación a la integración de los recursos, el Lic. Juan Manuel Morales habló de un aporte inicial equivalente al 1% del promedio de los últimos 12 meses del impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos y regalías, netos de la distribución correspondiente a los municipios según la ley 2148. En el mismo sentido, el uso del 50% de las regalías de las exportaciones de hidrocarburos, y un 20% del excedente que surge entre la recaudación tributaria provincial mensual y el promedio móvil de los últimos 24 meses, ajustados por el IPC provincial, entre los aspectos salientes.



En ese sentido, remarcó que esta herramienta se plantea como aquella que obliga a ahorrar en los buenos momentos, porque los contextos económicos favorables no son permanentes y sintetizó que este fondo está pensado “como una herramienta financiera que le da liquidez a la provincia cuando los ingresos corrientes caen”.



Para el uso de los fondos, señaló las situaciones excepcionales de catástrofes y emergencias sanitarias declaradas por el Estado provincial. “Los recursos no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los que establece la norma y, desde su creación, se aplicará un periodo de gracia de 4 años hasta realizar la primera aplicación”, añadió el profesional.



Al finalizar, Morales advirtió que “no hay fondo anticíclico que pueda cumplir su función en contextos de déficit fiscal crónicos” y añadió que la “Argentina es campeona mundial en ciclos económicos y la provincia de Neuquén está sujeta a estas variables, aunque no es tan inestable como el país gracias a sus recursos”.



Tras ser consultados por otros fines del fondo como el de la diversificación productiva o la economía del conocimiento, Morales opinó que “la mejor diversificación es generar reglas de juego claras, estabilidad e impuestos bajos”. Urrea coincidió en que “las herramientas están pero se no tienen los recursos” y señaló que este fondo podría garantizarlos. Genoud, en cambio, opinó que se podría incluir entre los usos del fondo la economía del conocimiento.



El diputado Darío Peralta (FdT) consideró muy importante diversificar la matriz productiva y señaló que con el mecanismo contemplado en su proyecto “se pueden juntar entre 15 y 18 millones de pesos de ahorro por año para la reinversión”.



Desde el mismo bloque, Ayelén Gutierrez señaló que se trata de “una discusión política porque estamos pensando en a quien vamos a beneficiar con esto” e hizo hincapié en que “tenemos muchos recursos y beneficios, pero desde hace un buen tiempo no tenemos una buena distribución de esos recursos y no todas las personas tienen las mismas posibilidades”.



Liliana Murisi (MPN), presidenta de la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) y moderadora del debate, opinó que esta nueva herramienta que se está trabajando “no invalida lo que hoy que se está haciendo con el IADEP, Centro Pyme-ADENEU y el COPADE; sino que estamos pensando en nuevos fines para nuevos recursos que hoy no están”.



“Si generamos recursos extraordinarios vamos a poder pensar en otras cosas que beneficien a los neuquinos y neuquinas”, sostuvo Murisi quien se mostró de acuerdo con la diversificación en economía del conocimiento y energías limpias “que hoy no tenemos y se pueden dar en el futuro”.





