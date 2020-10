Se logró reducir un 75% las horas extras de los municipales de Villa La Angostura

La cifra corresponde al análisis que se desprende tomando como referencia la cantidad de horas extras registradas en agosto de 2019.

Según información del Municipio Villa La Angostura a la que tuvo acceso Diario 7 Lagos, se produjo una importante disminución de las horas extras de los empleados municipales durante la gestión del Intendente Fabio Stefani.

En agosto de 2019, las horas certificadas por los trabajadores llegaban al número de 5356,50 en su totalidad. Un año después, en agosto del 2020, las horas llegan a las 1301.

Es decir, del total de horas extras realizadas el año pasado, ahora hay solo un 24.3 por ciento de esas horas que están certificadas. Y se toma al valor anual, las horas extras de empleados municipales en Angostura se redujeron en un 75.7 por ciento respecto a agosto de 2019.

En enero del 2020, las horas extras realizadas por los trabajadores municipales fueron en total 4548; mientras que en febrero el número obtuvo un incremento (25%) al sumar 6724 horas.

En continuidad, en marzo de 2020 hubo un 89% de las horas ocupadas que se registraban en agosto de 2019 con un total de 4796, mientras que en abril este número decayó con 2431 horas certificadas, lo que alcanzó un porcentaje del 45 por ciento respecto de lo informado en agosto del año pasado.

En mayo, las horas certificadas por los empleados del ejecutivo municipal llegaron a 1198 (22% respecto de agosto 2019), mientras que en julio fueron 2429 en total (44 por ciento).

Desde el Municipio expresaron que se logró disminuir el tiempo a partir de una planificación estratégica de directores y un cronograma de trabajo renovado, además del plus de la responsabilidad jerárquica en jefes y directores, donde éstos no cobran horas extraordinarias, sino que se les abona un plus.

Ya en septiembre de 2020, las horas extras alcanzaron un total de 865; mientras que en octubre -hasta el momento- hay registradas 300.

