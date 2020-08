Se filtraron audios de Vicky Xipolitakis pidiendo canje en un almacen y dijo: “No tengo otro tipo de ingreso”

Se filtraron ayer unos audios en los que Victoria Xipolitakis pedía productos en un almacén a cambio de publicidad en sus redes. Pero no fueron los único, ya que a partir de la repercusión que esto generó en los medios, se dieron a conocer otros pedidos por parte de la vedette, que van desde objetos de decoración y juguetería a productos de librería, bazar y ropa blanca. Incluso pidió regalos para el día del padre. Ante esto, la mediática no se quedó callada y contó su verdad: aseguró que no tiene otros ingresos y que dedica todo su tiempo al cuidado de su hijo.

Pedidos y más pedidos

Los nuevos audios se difundieron una vez más en Los ángeles de la mañana. Cansados de los pedidos y las exigencias de la mediática, los dueños de las distintas marcas o emprendimientos se comunicaron con el ciclo de eltrece y compartieron en detalle las conversaciones que mantuvieron con ella.

Si bien en la actualidad los canjes y la publicidad en las redes sociales se convirtieron en una fuente de ingreso muy redituable para las famosas e influencers, lo que llamó la atención en este caso fue que es la misma Xipolitakis quién contacta a las diferentes marcas en busca del intercambio y que, en la mayoría de los casos, no está conforme con la cantidad de productos que se le envían y siempre quiere más.

Esta mañana, y tras escuchar los nuevos audios que la involucran, ella decidió hablar al respecto. Lejos de desmentir la información, la mamá de Salvador Uriel explicó: “Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen -junto a mi gran familia- que no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo cien por cien“, dando a entender que el arreglo económico al que llegó con su exmarido, Javier Naselli, no le alcanza para cubrir los gastos mensuales de su hijo.

Muy atenta a todo lo que sucedía en el piso, Mercedes Ninci -que tuvo acceso al expediente- dio datos exclusivos sobre el acuerdo de Xipolitakis con su exmarido en tribunales. “Ella recibe mucha plata por su bebe. Naselli le pasa 50 mil pesos por comida, la mitad del alquiler (el total del alquiler asciende a 380 mil pesos), la mitad de las expensas (que en su totalidad son 50 mil pesos), la mitad de la prepaga y los impuestos. En total serían 310 mil pesos por mes”, enumeró en detalle.

“Ella estaba acostumbrada a que Naselli le pagaba todo, pero el 1° de enero de este año la cámara de apelaciones determino que ella tenía que pagar la mitad. Ella nunca pagó nada y ahora debe siete meses de alquiler, más expensas”, agregó. Y enseguida dio un dato desconocido hasta entonces. Según Ninci, en los próximos meses el empresario vendría a instalarse en el país para estar más cerca de su hijo. “Él ya pidió el pase en el banco porque comenzó un proceso de re vinculación con su hijo. Él ama al nene y quiere estar cerca de él”, aseguró la periodista.

