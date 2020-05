Se estrena “El Azote”, la película filmada en Bariloche

“EL AZOTE” en la Televisión Pública este Viernes 15 de Mayo a las 22:00 hs.

Si no la vieron no se pierdan esta posibilidad de verla en todo el país a través de la TV Pública.

Una producción de Cinebruto

Ganadora “MEJOR PELICULA” Argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”.

Sinopsis

Carlos Agustín Fuentes es un asistente social responsable de un Centro Asistencial para menores judicializados, ubicado en la Zona de El Alto, de la ciudad cordillerana de Bariloche. Emiliano es el compañero que intenta socavar el rol de Carlos a fin de ascender a su puesto. Carlos a su vez es abandonado por Analía, su pareja, quedando él solo a cargo de su madre inválida. El arribo de dos menores, Javier y Luis, pone en evidencia las grietas administrativas conduciendo al Centro Asistencial a una situación crítica cuya resolución no admite demoras.

