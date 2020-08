Se celebró el primer casamiento en pandemia en Bariloche

El Registro Civil de Bariloche tuvo su primer casamiento en el marco de la pandemia, con todos los cuidados y protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades del ministerio de Salud de Río Negro.

Fue un casamiento atípico, sin invitados ni festejos, pero con barbijos, mucha alegría y amor.

En ese marco, el delegado del Registro Civil Bariloche, Jorge Huircapan, afirmó que “hoy retomamos esta actividad que tuvimos que dejar de lado estos meses”.

En relación a los protocolos, explicó que “no se trata de las ceremonias tradicionales, mantenemos la distancia indicada entre los novios, los dos testigos y el personal del Registro Civil, todos con tapabocas y con alcohol en gel en las manos. No hay familiares ni amigos”.

Al respecto, la recién casada, Sol Alonso, mencionó que “estamos muy contentos, teníamos pensado casarnos ya antes de la pandemia y cada tanto escribíamos un correo electrónico al Registro Civil para ver si ya podíamos, pero nos decían que no hasta que ahora, así que estamos felices”.

Asimismo, relató que “fue todo muy rápido ya que nos avisaron el martes de esta semana y al dar la noticia recibimos mensajes enseguida de muchos seres queridos que están cerca a pesar de la distancia. Sin duda es un casamiento que sale de lo habitual”.

Por último, dijo que “soy una novia particular, el casamiento o la fiesta me parecía abrumador, por lo que esta forma más sencilla es más nuestro estilo. Por ahora no habrá celebración con amigos y familiares, todo eso puede esperar”.

Por su parte, el esposo Javier Magan, comentó que “lo teníamos planeado desde hace un año y el 13 de septiembre sino tenía que volverme a mi país porque se me vencía la VISA. Ya antes habíamos decidido casarnos y permanecer aquí, y con las restricciones por la pandemia se fue demorando todo”.

En el marco de la emergencia sanitaria y ante cualquier consulta quienes deban realizar trámites en el Registro Civil de la ciudad pueden comunicarse de 9 a11 hs en el teléfono 4432833. O el correo electrónico oficial: delegbariloche1652@gmail.com

0 Compartidos