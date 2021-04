Se acentúa el conflicto del transporte para Escuela Especial N° 18: “tenemos las aulas vacías y los chicos esperando que los pasen a buscar”

Tras semanas de reclamo porque se garantice el transporte, la Escuela Especial N° 18 de Villa La Angostura continúa esperando respuestas por parte del Concejo Provincial de Educación: sus directivos y comunidad educativa remarcan que el hecho de no poder asistir al establecimiento repercute directamente en el ánimo de sus alumnos, que necesitan sin falta un traslado adaptado para poder ir a clases.

Como profesional del equipo de apoyo de la escuela, la psicóloga Nadia Rodríguez explicó a Diario 7 Lagos que “los chicos que asisten a la escuela, por las características que tienen, necesitan ese transporte adaptado. Muchos vienen en sillas de ruedas y no pueden acercarse con un coche particular si no está justamente adaptado, o si no pueden pagar los costos que significan los taxis”, resaltó Rodríguez.

En las primeras dos semanas de marzo 2020, al inicio del ciclo lectivo, hubo transporte garantizado para los niños. El problema, según precisa Nadia, es que a la empresa contratada se le está pagando lo mismo que el año pasado en las dos semanas de presencialidad que hubo.

“Nosotros arrancamos ahora en 2021 con presencialidad de los niños de la Escuela Especial 18 el 6 de abril, desde ese momento pudieron asistir muy pocos alumnos, solamente los que las familias podían asistir a las escuelas. Desde febrero nos estamos reuniendo, los docentes, los directivos, el equipo de apoyo para empezar a planificar todo, ya sabiendo que se iba a trata de una modalidad por lo menos dual: iba a ser de manera presencial y virtual”, amplió la psicóloga de la institución.

Por tal motivo, indicó que “se empezaron a organizar con protocolos, armar las aulas para que estén en condiciones, con todas las condiciones de sanidad y a pedir el tótem para ubicarlo delante de la Escuela con alcohol en gel”.

“Ya desde el día 1 nos empezábamos a preguntar por el transporte, cómo iba a ser su propio protocolo. Siempre trabajamos con la misma empresa todos los años porque ya conocen a los chicos y ya saben de que forma manejarse. La directora actualmente se está comunicando todas las semanas para averiguar si hay alguna novedad y no hay respuesta todavía”.

Desde la Escuela entienden que “todo ha aumentado y el precio del 2020 no es razonable en estos momentos, por eso la empresa con ese dinero no puede trabajar”, pero al mismo tiempo manifiestan que “desde el CPE se niegan a aumentar ese presupuesto para transporte”.

Anuncian además que “hasta en un momento han pensado en buscar fondos para que puedan asistir algunos alumnos, aunque sea en taxis, pero la verdad no es lo que corresponde”. “La presencialidad tendría que estar garantizada desde el Concejo Provincial de Educación como un derecho al acceso a la educación de los niños”, sentencia Nadia.

En el cierre, la profesional reitera que el transporte únicamente no ha acordado con la modalidad especial, “sabiendo lo que significa para nuestra escuela”: “Tenemos las aulas vacías, los chicos esperando que los pasen a buscar”.

0 Compartidos