Santiago Cafiero habló sobre el Ingreso Familiar 4: “Está abierta la posibilidad”

Mientras se aguarda por la confirmación del cuarto bono de $10000 del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) de Anses, y con la posibilidad de alterar condiciones o modalidad de cobro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que la cuarta entrega “aún está en discusión”.

“Aun esta abierta la discusión sobre la posibilidad de un nuevo IFE”, repasó el funcionario en diálogo con Radio Metro.

Cafiero además destacó que la instancia actual que lleva adelante el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus está centrada en “cuidar a las Pymes”.

“La primer parte de la cuarentena fue para fortalecer el sistema de salud que estaba maltrecho y después inmediatamente cuidar a las Pymes”, enfatizó.

Sobre las restricciones a la compra de dólar ahorro que instauró el Banco Central la semana pasada y que este viernes logró avanzar en la rehabilitación de compra-venta por homebankig y canales virtuales, el jefe de Gabinete explicó: “El cepo no es una solución de fondo. Las decisiones que tomamos tienen que ver con recuperar la economía”.

Cafiero se hizo eco de las alertas que se dispararon por el contínuo goteo de reservas de la entidad monetaria y la posibilidad de que afecte de manera lapidaria sobre el sistema monetario: “Es inviable, no va a haber corralito. Los depósitos están garantizados en el Banco Central. Los retiros de depósitos en dólares no son significativos, no hay ningún tipo de fragilidad”, subrayó.

En la misma línea, el funcionario confesó que recibió mensajes virales que aseguraban ser perteneciente de un gerente bancario alertando sobre un “corralito”: “Son mensajes que buscan generar caos, no son casuales”, cuestionó.

Al ser consultado por el aumento del desempleo a 13,1% durante el segundo trimestre dada conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Cafiero indicó que “se encuentra dentro del promedio de pérdida de empleo a nivel global que es del 3 %”, por lo que sentenció: “no es un caso atípico lo de Argentina”.

Fuente: BAE Negocios

