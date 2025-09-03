Diario 7 Lagos
Educacion | San Martín de los Andes | Taller | inscripción

Seminario-taller para docentes de matemática en San Martín de los Andes

La convocatoria está abierta para quienes se desempeñan en el tercer ciclo de nivel Primario, Secundario y Superior.

Está abierta la inscripción para participar del trayecto formativo “La evaluación como instrumento de aprendizaje en matemáticas”. Con un formato de seminario-taller, que se realizará en San Martín de los Andes, está destinado a docentes de tercer ciclo de nivel Primario; y de Matemática de nivel Secundario y Superior de la provincia del Neuquén.

Cabe mencionar que la formación se centra en reflexionar sobre la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y repensar los instrumentos evaluativos conforme a las nuevas lógicas del diseño curricular vigente.

A su vez, el dictado está a cargo del equipo docente coordinado por Federico Olivero, e integrado por las profesoras Paula Pedraza y Noelia Bertoya.

Seminario-taller para docentes de matemática en San Martín de los Andes

Sobre el seminario-taller para docentes de matemática

La inscripción está abierta en el siguiente enlace: https://forms.gle/ukCHJ1NWDpAPvmWt6. Quienes deseen realizar consultas deben comunicarse al mail: [email protected]

La propuesta de trabajo surge a partir de la experiencia y el diálogo con docentes de escuelas primarias y secundarias, dada la preocupación por las dificultades encontradas al momento de pensar, diseñar y gestionar los procesos evaluativos que demanda el nuevo diseño curricular de la escuela Secundaria; y cómo articularlo con el desarrollo de los instrumentos de evaluación y acreditación utilizados en la escuela Primaria. Por lo que el seminario-taller servirá para pensar la evaluación desde nuevas perspectivas teóricas.

