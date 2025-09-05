1000900443-1024x813 San Martín de los Andes recibe al mejor cine de aventura del mundo

Sobre el Banff Mountain Film Festival

El Banff Mountain Film Festival se realiza cada noviembre desde hace más de 40 años en el pueblo de Banff, estado de Alberta, Canadá. En esta edición, sumó a Villa La Angostura como nueva sede en la provincia del Neuquén, donde se desarrolló el 19 y el 20 de agosto. Posteriormente, se presentó en Neuquén capital el 30 y 31 de agosto y ahora llega a San Martín de los Andes.

Durante 2025, la gira del festival también recorrerá Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, El Calafate y Ushuaia, con una posible nueva fecha en Villa La Angostura, consolidando su presencia en distintos puntos del país. Con más de cuatro décadas de historia y origen en Canadá, este evento reúne a aficionados al cine, la aventura y la naturaleza en torno a una selección de películas y cortos que reflejan el espíritu de la montaña y el mundo outdoor.

Cada edición incorpora además charlas de deportistas, talleres de fotografía, espacios de intercambio y propuestas de prestadores turísticos, ofreciendo una experiencia integral para el público. En la última edición, más de 5.000 personas participaron en las distintas sedes del país, reafirmando el crecimiento y la relevancia del festival.