San Martín de los Andes recibe al mejor cine de aventura del mundo

El Banff Mountain Film Festival 2025 llegó el jueves 4 de septiembre, a San Martín de los Andes luego de haber pasado por Villa La Angostura y la ciudad de Neuquén el fin de semana pasado. La exitosa propuesta que recorre el país convoca al público para mostrar el mejor cine de aventura del mundo.
Hasta el 6 de septiembre, el Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes habrá una maratónica proyección de películas.
Cabe destacar que el festival, que fue declarado de Interés Turístico por el ministerio de Turismo provincial, es uno de los más importantes del mundo sobre cultura de montaña, exploración y deportes al aire libre. Durante las funciones se proyectan películas que incentivan la práctica de actividades deportivas y recreativas, así como el vínculo del hombre con la naturaleza, transmitiendo además historias inspiradoras.
En San Martín de los Andes, las funciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Cotesma (Gral. Roca 1154), con horario de inicio a las 20. Las entradas están disponibles en la boletería de la sala o a través del sitio web https://ccc.cotesma.com.ar/event?search=banff&order=name+asc&date=upcoming&tags=.
Sobre el Banff Mountain Film Festival
El Banff Mountain Film Festival se realiza cada noviembre desde hace más de 40 años en el pueblo de Banff, estado de Alberta, Canadá. En esta edición, sumó a Villa La Angostura como nueva sede en la provincia del Neuquén, donde se desarrolló el 19 y el 20 de agosto. Posteriormente, se presentó en Neuquén capital el 30 y 31 de agosto y ahora llega a San Martín de los Andes.
Durante 2025, la gira del festival también recorrerá Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, El Calafate y Ushuaia, con una posible nueva fecha en Villa La Angostura, consolidando su presencia en distintos puntos del país. Con más de cuatro décadas de historia y origen en Canadá, este evento reúne a aficionados al cine, la aventura y la naturaleza en torno a una selección de películas y cortos que reflejan el espíritu de la montaña y el mundo outdoor.
Cada edición incorpora además charlas de deportistas, talleres de fotografía, espacios de intercambio y propuestas de prestadores turísticos, ofreciendo una experiencia integral para el público. En la última edición, más de 5.000 personas participaron en las distintas sedes del país, reafirmando el crecimiento y la relevancia del festival.