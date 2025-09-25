San Martín de los Andes: dictaron una capacitación sobre manejo integral del fuego

La propuesta evidenció el abordaje integral y coordinado que se promueve desde diferentes organismos para la gestión del riesgo de incendios, combinando la perspectiva municipal, provincial, nacional y de organismos técnicos especializados.

Durante su exposición, Vendrell compartió los pilares de un nuevo paradigma en la gestión del fuego, que trasciende la mera supresión para enfocarse en la prevención, la preparación comunitaria y la construcción de paisajes resilientes. Hizo hincapié en la necesidad de “convivir con el fuego” de manera inteligente, a través de la aplicación de conocimientos técnicos, políticas acertadas y la corresponsabilidad de toda la sociedad.

La capacitación abordó temas cruciales como la aplicación de la ciencia en la toma de decisiones operativas, la importancia de la participación comunitaria en la prevención y la promoción de actividades rurales que contribuyan a paisajes más seguros.

Al abrir el evento, las autoridades coincidieron en la importancia de generar estos espacios de formación que fortalecen las capacidades locales y fomentan la red de trabajo. Se destacó el valor de aunar experiencias y miradas desde los distintos roles y jurisdicciones para una respuesta más efectiva.

Luego de la charla, las autoridades y el especialista se trasladaron a la zona del Valle de Magdalena, escenario del incendio forestal de grandes dimensiones que afectó más de 22 hectáreas en febrero de este año. Esta visita técnica permitió un intercambio en el terreno para analizar los efectos del fuego, las lecciones aprendidas durante ese evento crítico y las estrategias de recuperación y prevención futura que se pueden aplicar en el área.

Complementando las actividades de capacitación, se realizó una recorrida técnica por los barrios de interfaz de San Martín de los Andes. El trayecto tuvo como propósito evaluar conjuntamente los avances del Proyecto Interfaz Resiliente que desarrolla la secretaría con sus equipos técnicos, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo las estrategias de prevención en terreno.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se agradeció al Centro Cultural Cotesma por brindar el espacio para la realización de la charla, y a todos los asistentes por su compromiso. Este ciclo de charlas forma parte de una serie de acciones destinadas a preparar a la comunidad y a los equipos de respuesta para la próxima temporada de incendios, en un contexto de cambio climático que exige máxima preparación.