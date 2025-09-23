Cabe mencionar que la obra incluye la construcción de cinco intersecciones tipo T para el ingreso y egreso de los barrios Parque Rosales, Peñón, Los Ñires y Noregón y un enlace similar para Playa Bonita.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 8.54.48 PM San Martín de los Andes: avanza la pavimentación de la Ruta Provincial 62 a Lago Lolog

En este marco, el intendente municipal, Carlos Saloniti, recorrió la obra el miércoles 17 de septiembre, oportunidad en la que verificó la cantidad de operarios y el despliegue de maquinarias para los primeros trabajos luego de la veda climática.

“Es una ruta sumamente esperada, una inversión pública provincial que se hace realidad en la región de los Lagos del Sur. Aquí está el compromiso de la inversión pública, acá están los fondos de los neuquinos para la conectividad terrestre de la provincia”, sostuvo el jefe comunal.

Según la memoria descriptiva del proyecto, supervisado por técnicos de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), se ejecutarán obras básicas y complementarias que, en diferentes tramos de la traza, incluirán: carpeta de concreto asfáltico caliente con anticongelante, hormigón de piedra, acero especial en barras, muro de contención de piedra, baranda metálica nivel de contención, demolición de obras varias, cunetas, demarcación horizontal, señalización vertical, construcción de alambrados y tranqueras, alcantarillas de caño corrugado, etc.

A su vez, el plazo de ejecución de la obra, a cargo de la empresa santafesina Pose S.AS., es de 12 meses y el presupuesto oficial, a valores de la licitación en julio de 2024, es de $7.492.873.866.

Una vez finalizados los trabajos, la obra permitirá contar con una vía totalmente pavimentada, dando continuidad a la ruta existente y uniendo la localidad de San Martín de los Andes y el Lago Lolog, además de conectar con el Parque Nacional Lanin de gran valor natural y de paisaje.