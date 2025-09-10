El proyecto de extensión “Acústicos en la biblio” de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes fomenta el intercambio entre la comunidad educativa y los vecinos de la localidad, a través de la música en vivo y lecturas poéticas que se desarrollan en la biblioteca de la institución.
Música en vivo en la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes
El establecimiento educativo de San Martín de los Andes gestiona encuentros artísticos donde participan la comunidad educativa y artistas locales.
En este marco, una de las docentes impulsoras de los ciclos, Lucila Mársico, explicó que “la idea es habitar la biblioteca de la escuela y que no sea solamente un espacio de libros de educación musical o de partituras, sino que podamos habitarla cada vez más y que sea de manera diversa con lecturas, cuentos, novelas y mucho más”.
A su vez, indicó que en los casi dos años de implementación participaron diferentes artistas,“tanto profesores y estudiantes como gente de la comunidad, así que se arma un ida y vuelta con la localidad” y agregó que en las últimas ediciones se implementaron “lecturas de poesía, por ahora a cargo de las bibliotecarias y bedelía, pero con la idea de que participen otras personas también”.
En cada ciclo se conforma una banda con diferentes instrumentos musicales, acompañando a cantantes solistas o dúos, permanentemente se suman nuevos intérpretes. Desde la creación del proyecto ya participaron más de 20 artistas locales, incluyendo a Mariano Tuama, Moro, Dúo Arillikovadloff, Viento y Viento, Mile, Maia y Nico, Katia, Franco Agos, Nadeysha, Andrés Coronel, Santi + Lau, Dúo Amulen, entre otros.
Dentro de los objetivos de los acústicos se establece la apertura de la convocatoria al resto de la comunidad, por lo que comenzaron a implementarse ediciones especiales en otras bibliotecas. El primer caso fue en agosto en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 3 gracias a la coordinación entre las instituciones.