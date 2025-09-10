md - 2025-09-09T133131.550 Música en vivo en la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes

En cada ciclo se conforma una banda con diferentes instrumentos musicales, acompañando a cantantes solistas o dúos, permanentemente se suman nuevos intérpretes. Desde la creación del proyecto ya participaron más de 20 artistas locales, incluyendo a Mariano Tuama, Moro, Dúo Arillikovadloff, Viento y Viento, Mile, Maia y Nico, Katia, Franco Agos, Nadeysha, Andrés Coronel, Santi + Lau, Dúo Amulen, entre otros.

Dentro de los objetivos de los acústicos se establece la apertura de la convocatoria al resto de la comunidad, por lo que comenzaron a implementarse ediciones especiales en otras bibliotecas. El primer caso fue en agosto en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 3 gracias a la coordinación entre las instituciones.