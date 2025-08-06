Hallaron un costoso endoscopio robado en San Martín de los Andes

Contexto: un robo que alertó al sistema de salud

El robo ocurrió entre el 25 y 26 de junio, cuando delincuentes ingresaron a la casa de Vivares y se llevaron el endoscopio, recientemente utilizado en la primera cirugía endoscópica de columna realizada en la provincia del Neuquén.

Importancia para la salud regional

El endoscopio robado es parte de un avance en técnicas quirúrgicas que permiten procedimientos casi ambulatorios, especialmente beneficiosos para pacientes de alto riesgo. El Ministerio de Salud había alquilado el equipo para intervenciones en el hospital de Zapala, marcando un hito en la medicina neuquina.

El aparato carece de valor fuera del ámbito quirúrgico.

FUENTE: Mejor Informado