Además, este evento contará con la participación de líderes internacionales, investigadores, emprendedores y la comunidad local, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y posicionar a San Martín de los Andes como un destino referente en innovación y sostenibilidad en la región patagónica.

md - 2025-09-16T180639.496 Expertos en tecnología y sostenibilidad se reunirán en San Martín de los Andes

Además, busca generar un impacto duradero mediante la creación de programas permanentes y la atracción de talento y capital extranjero.

Profundizando sobre el evento, Román agregó: “Lo que se busca es que las ideas no compitan entre sí, sino que se construyan colectivamente. Los participantes trabajarán en grupos de cinco a cincuenta personas para desarrollar soluciones elaboradas, con perfiles de especialistas en tecnología, salud, ciencias sociales, filosofía y distintas disciplinas. Es un evento que reúne líderes, CEOs de startups, desarrolladores y científicos, todos enfocados en resolver problemas locales”.

Sobre Edge City Patagonia

Edge City Patagonia también promoverá actividades culturales, recreativas y de bienestar, incentivando la participación y el intercambio cultural entre residentes y visitantes. La iniciativa contempla una participación abierta a organizaciones tecnológicas, universidades, ONGs, emprendedores y artistas, fortaleciendo así la integración y colaboración en la comunidad.

Finalmente, Román subrayó: “Mucha gente del mundo va a estar un mes viviendo en San Martín de los Andes, conociendo la región, viajando, alojándose, comiendo, y probablemente regresando con sus familias de vacaciones. Esto también abre la puerta a un turismo tecnológico que puede desarrollarse en la región. Estimamos que serán entre 600 y 1.000 personas, desarrolladores relevantes que vienen a construir cosas, y eso marca la diferencia con un congreso tradicional”.

Desde la organización, invitan a todos los interesados en ser parte de esta experiencia transformadora a sumarse, participar en residencias, talleres y actividades paralelas, y colaborar en la construcción de una comunidad innovadora y sostenible en San Martín de los Andes.