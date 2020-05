San Martín: ¿Cómo funcionan los protocolos de seguimiento de salud de quienes vuelven desde zonas “de riesgo”?

Tal como ocurre desde el origen de la pandemia, nuestra ciudad se encuentra trabajando intensamente en controles y seguimientos sanitarios sobre aquellas personas que regresan a San Martín de los Andes desde zonas consideradas “de riesgo”, ya que presentan transmisión comunitaria del virus.

Se trata de vecinos y vecinas que se encontraban mayormente en Buenos Aires, por ejemplo, muchos de ellos tras haber regresado de viajes al exterior, de países como España, Brasil, Italia o Estados Unidos, entre otros.

Desde Zona Sanitaria IV señalaron que, por condición de la provincia de Neuquén, “una vez que estos pasajeros arriban a San Martín, deben cumplir un aislamiento preventivo por 14 días, aún si ya realizaron su cuarentena en donde se encontraban”.

Inicialmente, se les realiza un control de sanidad una vez que bajan del ómnibus, en la misma terminal. Se les toma la temperatura y se los revisa para constatar que no presentan condiciones compatibles con COVID – 19.

Además, durante el viaje existen “postas sanitarias” coordinadas por los gobiernos de cada provincia que deben atravesar, en donde se van realizando estos mismos controles.

Luego, una vez que las personas determinan dónde pasarán su Aislamiento, el seguimiento preventivo es realizado por el equipo de salud mediante llamadas telefónicas, constatando que se esté cumpliendo con la cuarentena y corroborando el buen estado de cada una de ellas. Además, el proceso implica un “autocontrol” por parte de quienes arriban a la ciudad, dado que deben notificar inmediatamente a las autoridades ante la presencia de algún síntoma.

Es importante destacar que cada uno de los que ingresan a la ciudad provenientes de otras partes del país y del mundo firman una declaración jurada en la que se les informa en qué consiste el Aislamiento Respiratorio Obligatorio (ARO), así como que “el incumplimiento de esta medida implica un potencial daño para la salud pública ya que se corre el riesgo de la propagación masiva del virus, y se estaría poniendo en peligro la salud de otras personas”, por lo cual “tendrá consecuencias legales si no se cumple”.

Se comunican además en este escrito las indicaciones para el cumplimiento del ARO: Permanecer en su domicilio (interior y exterior) por los 14 días; Utilizar el barbijo en los lugares de la casa compartidos con las otras personas y que no fueron identificados como contacto estrecho, aunque señalando que si todos los convivientes están identificados como contacto estrecho, entonces no deberán colocarse el barbijo dentro de la casa; No compartir elementos de higiene personal, ni utensilios como tazas, cubiertos, mate, etc; No tener visitas en su domicilio (Excepcionalmente sólo si fuera estrictamente indispensable, deberá tomar todas las medidas de protección necesarias para evitar potenciales contagios).

Actualmente son cerca de 130 las personas que se encuentran en cumplimiento de esta medida en nuestra ciudad. Este número también incluye a los familiares o convivientes de quienes regresan de viaje, ya que deben permanecer en Aislamiento por compartir domicilio.

En paralelo, semanalmente se analizan entre 3 y 4 casos considerados “sospechosos” dado que presentan cuadros clínicos similares al Coronavirus, que afortunadamente son descartados en 24 horas.

La importancia de mantener las medidas de prevención continúa vigente para toda la comunidad sanmartinense, así como el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hasta el 24 de mayo inclusive.

Las mismas implican el uso de tapabocas en caso de salir de casa, el lavado de manos, la desinfección diaria y constante de domicilios y comercios, así como de los productos adquiridos.

El cuidado de la situación epidemiológica actual de San Martín de los Andes, con un solo caso positivo, solo podrá mantenerse si todos y cada uno de nuestros vecinos cumplen con su responsabilidad.