Salud mental: Cómo sobrellevar el aislamiento

Ante la situación actual que atraviesa nuestro país respecto del Coronavirus es importante que podemos cuidar no solo nuestra salud física sino también nuestra salud mental.

Abruptamente nuestra rutina se vio modificada, la incertidumbre económica, las dudas, el asilamiento social son factores que pueden afectar nuestra estabilidad emocional.

Es importante poder visualizar el momento que estamos atravesando como una crisis, esto implica que no perdurará en el tiempo, como si fuera una tormenta que ya pasará, y esta bien sentir incertidumbre o miedo ya que este último nos prepara ante situación de adversidad, nos da la energía necesaria para afrontarlo. Ahora como hacemos cuando no podemos pensar en otra cosa, cuando nos sugestionamos con el tema. En principio es importante informarnos solo en lugares confiables y evitar estar todo el día buscando información al respecto, ya que la sobreinformación nos dará una sensación de peligro innecesaria.

Si nos sentimos preocupados o angustiados es importante poder relajarnos y pensar que nos sucede, intentar identificar los pensamientos que nos están haciendo mal y poder ponerlos en palabras, o escribirlos. Luego intentar hablarlo con algún familiar o amigo. Ahora si lo que identificamos que nos esta angustiando tiene que ver con algún conflicto que tenemos por resolver intentar arbitrar los medios para poder enfrentarlo, y sobre todo tal vez no tengamos la solución inmediata para resolverlo, pero la misma solo aparecerá si logramos primero identificarlo. Si sienten que no pueden solos tal vez es un buen momento para buscar ayuda profesional.

Por otro lado, estas situaciones potencian nuestras debilidades o inseguridades, por lo que es muy importante no sobreexigirnos, es decir, no pretender ser la familia ideal es este momento, por ejemplo, no pretender tener la casa impecable de orden si los niños están todo el día en casa, poder relajarnos manteniendo la calma. Respecto de los niños puede ayudarnos preparar rutinas con horarios flexibles para poder organizar los días. Anticiparles estas rutinas. Por ejemplo indicarles en que horario se van a levantar, en que momento pueden jugar o ver tv, en que momentos harán tareas, etc. Si los niños son muy pequeños pueden armar las rutinas a través de imágenes.

Debido al aislamiento es posible que la familia pase varios días conviviendo muchas horas juntos, por eso sería conveniente poder conversar respecto de las situaciones que los angustian o enojan, poder respetar los espacios de cada integrante, y si estos nos lo tuvieran poder propiciarlos, por ejemplo preparar alguna lugar para hacer la tarea, o bien para que el padre pueda hacer su trabajo. Acomodar nuestro hogar a este momento actual que estamos atravesando.

Para finalizar me parece importante poder entender que muchas veces los momentos de crisis generan cambios importantes. La famosa resiliencia, que significa la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas de la vida.

Lic Roxana Gonzalez

Psicologa-M.P. 83089

@roxanagonzalezpsicologa