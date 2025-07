Saloniti: "Gracias a la decisión de tres provincias, la gente va tener la factibilidad de gas que necesita"

“Si el Estado no está, es muy difícil que la gente que más lo necesita pueda salir adelante. Por eso, quienes hacemos política, lo hacemos convencidos de que para eso estamos acá. Estoy orgullosos de la decisión que han tomado tres gobernadores. Difícilmente, la gente que no hace nada deje huellas y esta decisión tripartita es clara y real, no es ficticia, es saber que la gente va a estar contenta porque va a ir a Camuzzi y va a tener la factibilidad que necesita”, afirmó.

“La gente de San Martín de los Andes, de Villa La Angostura, de Junín de los Andes volverá a tener esperanza porque va a tener factibilidades para la instalación de gas”, afirmó Saloniti, uno de los dos jefes comunales que fue invitado a hablar junto al intendente de Gobernador Costa (Chubut), Miguel Gómez.

“No podía ser que, en la Región Patagónica, con lo que implica Vaca Muerta, no tuviéramos factibilidades. Esto tiene que ver con decisiones política que tomaron tres gobernadores que tienen la convicción de hacer lo que hay que hacer. Se pueden hacer mil teorías, mil explicaciones, pero las decisiones políticas se toman y se llevan adelante”, afirmó Saloniti.