Saloniti tras la reunión con intendentes: Reactivación, turismo interno y el manejo de los nuevos casos positivos de Coronavirus

“Los invite a San Martín de los Andes para hablar todos los temas que tenemos en común no sólo el tema turismo que es el que más nos preocupa hoy sino cómo cada uno de los municipios está atravesando esta pandemia adelante”, precisó el intendente de San Martín de los Andes en diálogo con Diario 7 Lagos.

“Nos une la cuestión geográfica, pero también nos une una relación institucional que me pareció importante poder juntarnos y analizar la situación de cada una de las ciudades; posteriormente se pudo sumar el Gobernador y pudimos hablar todos los temas que tenían que ver con la microrregión sur, me pareció muy positivo para seguir trabajando y seguir puliendo las relaciones que son importante en este marco de reactivación.”

Turismo interno: primer fin de semana largo

“El cerro Chapelco superó los mil esquiadores por día, es un buen dato, aunque tuvo mucho que ver el curso de residentes también, pero en términos generales me parece bueno; de todos modos, como decimos siempre, la microrregión no nos va a salvar desde lo económico, pero sí entendemos que es el paso fundamental para ir preparándonos para una intra región y pensar todo lo que se nos viene de cara al verano”, afirmó Saloniti

Tras el anuncio del gobierno nacional de garantizar el turismo en verano, precisó: “es importante estar entrenados para lo que se viene, la vida cambio por completo, desde ir a comer como ir a esquiar tiene un protocolo; para eso el Turismo tiene que estar aceitado, no sólo los que recibimos turistas sino la gente, entonces esto requiere un entrenamiento que me parece que estos meses nos van a servir para seguir cuidándonos, fundamentalmente, pero todos necesitamos que se reactive el Turismo, por lo menos en la zona sur que somos ciudades donde el turismo es clave.”

Casos de Covid positivo en la ciudad: “No afecta la microrregión”

El intendente se refirió además a los últimos 3 casos de personas cuyo resultado fue positivo para Covid: “Está dentro de los parámetros, es gente que vino de otro lugar, o sea que el virus lo trajo de otro lugar, estaban cumpliendo con los 14 días de Aislamiento que exige la norma, por suerte tuvieron los síntomas y pudieron manifestarlo y se les hizo el hisopado”.

“La verdad que lo tomamos como algo que puede suceder, nosotros tenemos unas 220 personas que están cumpliendo el Aislamiento, y tenemos que estar tranquilos, eso no afecta la microrregión. Sí debemos tener el resguardo de que no tengamos en ninguna de las ciudades la circulación comunitaria por conglomerados ese es un problema, pero mientras tengamos casos contenidos, que se sabe el nexo epidemiológico, la verdad que tenemos que seguir teniendo nuestra vida normal teniendo los cuidados necesarios pero sin que el miedo vuelva a aparecer en la imaginación de la gente porque la verdad que no tendría ningún sentido preocuparse, cuando es parte de lo que nos puede pasar.”

