Saloniti sobre la segunda ola: “Tenemos que estar preparados. Argentina no va a ser la excepción de lo que está pasando en el mundo”

Con un 70 por ciento de ocupación en Semana Santa, el último fin de semana largo turístico previo al invierno en San Martín de Los Andes fue altamente positivo: así lo consideró su intendente, Carlos Saloniti, en diálogo con Diario 7 Lagos. El Ejecutivo Municipal anticipó además como se vivirá la carrera Patagonia Run en los próximos días y las expectativas para la temporada invernal que llega.

“Uno siempre tiene que mirar lo que tuvimos el año pasado, un año sumamente complicado no tuvimos nuestra actividad principal como lo es el turismo. A partir de diciembre comenzó a levantar, tuvimos una buena temporada de verano, lo que fue febrero, y este fin de semana largo siguió sumando para compensar lo malo que fue el 2020”, explicó Saloniti.

Además, el Intendente detalló a este medio que ahora “hay que prepararse para lo que será Patagonia Run, que es un evento muy importante para que la gente se movilice, ya que genera trabajo, recursos, progreso” y “eso nos trae mucha satisfacción”.

Patagonia Run: vuelve la carrera que atrae a miles de aficionados

Cabe destacar que, entre el 9 y 10 de abril, San Martín será sede de una de las carreras de montaña más convocantes del continente. Luego de un 2020 en el que la prueba se suspendió a último momento, toda la atención está puesta en la edición que se acerca, donde distintos competidores de todas las partes del país volverán a correr en el circuito de trail running.

“No se pudo hacer el año pasado, es una de las mejores carreras que esta vista en la Argentina, con elevado nivel deportivo y rendimiento, es todo: es organización, en los premios, corredores, tiene una impronta importante”, describió el Ejecutivo Municipal.

En cuanto a la disposición de cuidados por la segunda ola de Coronavirus en todo el país, el Intendente contó a Diario 7 Lagos que “han sido muy cautos tanto desde la organización como en el Municipio en su armado, “ya que es un beneficio para todos”, por lo que “el protocolo se adaptó a que todo salga como se espera.

Llega el invierno: aprender de la experiencia 2020 y reforzar los cuidados

“Argentina no va a ser la excepción de lo que está pasando en el mundo. Tenemos la experiencia de un año de pandemia, de lo que significó para todos el aprender a convivir con un virus. Ahora nos toca un desafío mejor pero con la experiencia vivida del 2020, que yo confío en que nos va a posibilitar el cuidarnos aún más y prestar atención porque ha sido un virus muy cruel”, resaltó el Intendente.

En paralelo, Saloniti afirmó que lo más importante “es estar preparado”, mientras que ratificó que en la Provincia de Neuquén se está cumpliendo un plan de vacunación “con la población objetivo muy alto”, lo que nos permite “que la franja de riesgo esté protegida”.

“No tenemos que irnos a lo extremo, querer a turismo no implica no querer la salud. La pandemia ha atravesado los valores del trabajo, la salud mental, lo psicológico, lo sociológico, y por supuesto la cuestión de la salud. Entonces no es un problema únicamente sanitario, que era el peor”, expresó el Jefe Comunal.

Y finalizó: “Ha afectado un montón de situaciones, por eso tenemos que cuidarnos, cuidar el trabajo que tenemos para que realmente esta pandemia que tiene muchas implicancias la podamos sortear de la mejor manera posible”.

