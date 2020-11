Saloniti sobre el conflicto gremial: “No puedo ceder frente a una extorsión”

Este miércoles, el intendente de San Martín de los Andes se manifestó en relación al cese de actividades que dispuso el gremio, precisó que “el estado no puede más”, en sintonía sostuvo: “el Municipio no está en condiciones de otorgar un aumento al básico de los trabajadores, respetamos el derecho a huelga, no vamos a ceder ante la extorsión”

El mensaje del intendente a la comunidad

Saloniti afirmó que no va a permitir el riesgo que están generando con la basura. “Vamos a tomar las medidas administrativas que correspondan, y estamos saliendo a juntar la basura. Gracias a todos los vecinos que se comunicaron y se pusieron a disposición para acompañarnos en resolver este problema”

Desde hoy, el municipio colocó UNA BATEA EN EL PREDIO DONDE ESTABA EL BOLICHE “LA GITANA”, sobre la Ruta 40, que una vez que se llene se trasladará a Alicurá. Por otra parte, en las próximas horas, habrá OTRA BATEA DE CAMIÓN EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS.

