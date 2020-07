Saloniti sobre el 30% de descuento en los sueldos a la planta política: “Es el granito de arena que la sociedad estaba requiriendo”

El intendente de San Martín de los Andes dialogó con Diario 7 Lagos sobre el estado actual del municipio: 40% menos de ingresos, merma de unos 70 millones de pesos, recursos finitos y demandas infinitas en un contexto de pandemia y nevadas que requieren la presencia del Estado.

Consultado por la decisión de plantear el 30% de descuento a todo el arco político, Carlos Saloniti explicó que “tiene que ver con el escenario que estamos viviendo. El municipio en los últimos tres meses de abril, mayo, junio tuvo una merma del ingreso cerca de los 70 millones de pesos, casi un 40% menos de ingresos”.

“Lo fuimos llevando como pudimos, pero llega un momento que tenemos que seguir avanzando, los recursos son finitos y las demandas son infinitas, por eso fue un poco el planteo que le hicimos a los concejales y a partir del mes de julio vencido se va a empezar aplicar el descuento” detalló.

Respecto a la respuesta de los concejales, el intendente afirmó: “Ellos dijeron que si, nos pidieron una información que se brindó a través de los secretarios”. La información solicitada fue el detalle de la administración de los recursos municipales durante la Pandemia el cual puede verse en el siguiente link: https://bit.ly/30aJodT.

De esta forma, a partir de julio empieza a correr el 30% de descuentos en los haberes de la planta política. “Creo que es un mensaje importante. No es un gesto que nos va a tapar el problema estructural, pero en momentos de complejidad, me parece que es el granito de arena que la sociedad le estaba requiriendo a todos los actores” consideró el jefe comunal.

En principio, el decreto establece un plazo de 3 meses, pero el intendente aclaró que se renovará “en función de cómo estamos”. Además se bajarán las categorías a los empleados y de pasar a tener 6 y 7 descenderán a Categoría 5.

“Nosotros podemos hacer nuestra restricción, porque somos nosotros los que elegimos la carrera política. A los que nos gusta la política sabemos lo bueno y lo malo que tiene eso, entonces nosotros lo hacemos en función de la situación que estamos viviendo. Tenemos un problema financiero, no presupuestario” ratificó.

Respecto a la caída del 40% de los ingresos, Saloniti alertó que “es mucha plata”, sobre todo teniendo en cuenta que un municipio que “sigue prestando los servicios, que no deja de trabajar. San Martín es una ciudad que sigue. Algunos sectores pueden decir “se está gastando en esto” pero para mí no es un gasto el mantenimiento de la ciudad, es parte de lo que me corresponde”.

Referido a la paulatina reactivación económica, el intendente definió a la situación como “delicada” porque “el mundo se paró, pero entiendo que todos después de más de 100 días hemos comprendido que alcance tiene y qué implica un pandemia y lo que estamos haciendo desde que se liberaron varias actividades es salir adelante”.

“El norte que tiene San Martín es el desarrollo económico, el avance, trabajo, es la única manera de sortear esta situación. No tenemos ni la vacuna ni la vamos a tener por un tiempo largo, no lo sabemos, y lo único que nos queda es levantarnos frente a un problema y encararlo” continuó.

En este sentido, llamó a no lamentarse porque “podemos hacer un mar de lamentos, pero el tema es empujar, salir adelante. Siento que hay un motor en San Martín que quiere salir adelante y puja por salir adelante en el peor escenario, a veces creo que los impedimentos están en nuestro cabeza y no tanto en la realidad”.

Por último se refirió a los proyectos de gestión que tenían para el 2020 señaló: “Si no pudimos terminar el Parque Líneal Pocahullo, ya vamos a terminarlo, si no pudimos inaugurar todavía nuestra cancha de césped sintético ya la vamos a inaugurar. Son momentos que te tocan en la historia, pero la clave está en no detener la marcha, levantarse cada día y decir ‘vamos a salir adelante'”.

