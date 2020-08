Este miércoles, en el marco de las actividades de la Semana de las Infancias que comenzaron el domingo pasado, el Intendente Carlos Saloniti mantuvo un encuentro con los Consejos de Niñas y Niños de la localidad.

La reunión tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Cordones del Chapelco y contó con la participación de Emilia, Anahí, Mateo y Sofía por parte de los Consejos de Niñxs Ciudadanxs; Thiago, Morena y Owen de “Avioncito de Papel”, junto a las talleristas Mayra y Brígida.

Durante el encuentro, que se dio en un clima cálido y ameno, los niños y niñas pudieron plantear sus preocupaciones en el contexto de pandemia que vivimos desde el mes de marzo, las consecuencias y el miedo que esto les ocasiona, así como la experiencia de la escolaridad en estos tiempos, planteada como una “carga” a medida que avanza el año.

Además, se abordaron temas como los sueños de cada uno de los asistentes, lo que los hace felices, las aves de la Costanera, y las necesidades personales y barriales, como por ejemplo tener menos tarea para hacer en la semana y lograr el asfalto para Cordones del Chapelco.

“Lo que menos me gusta es que los adultos se meten en su mundo y no nos escuchan… con la excusa de que tienen que trabajar, no nos ven”, reflexionó una de las niñas, sembrando el objetivo a trabajar de cara al futuro: que las Infancias sean cada vez más libres y protagonistas en ámbitos barriales y locales vinculados con la política pública, tal como lo establece la Ordenanza 1078/15 a través de la cual se crearon los Consejos de niños y niñas, en la que la principal función de los mismos es permitirles participar en el ejercicio de la ciudadanía, efectivizando su derecho a ser oídos por todos los actores de la sociedad.

Las actividades de la Semana de las Infancias continúan hoy, 11.30 horas, con una conferencia de prensa en la Sala Lidaura Chapitel, en la que se explicarán los detalles del proyecto “Piedra Libre Para Jugar”, cuya Ordenanza fue aprobada días atrás, y que establece circuitos cerrados en distintos puntos de la Ciudad para que los niños y las niñas puedan realizar actividades lúdicas.

Y finalmente el domingo, de 13 a 18 horas se realizará una prueba de “Piedra Libre Para Jugar” con al menos 3 circuitos en funcionamiento (Cordones de Chapelco – Callejón de Bello – Costanera).

