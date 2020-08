Saloniti analiza sus primeros meses de gestión atravesados por la pandemia: “Todo lo que teníamos como norte, tuvo que quedar supeditado y cambiar las prioridades”

En una entrevista con Diario 7 Lagos, Carlos Saloniti se mostró conforme con los primeros ocho meses de gestión, aunque sostiene que “hay que dividirlos en dos”, por la llegada de la pandemia a fines de marzo.

Sin embargo, aseguró que la ciudad y la gestión fueron hacia adelante siempre para llegar hoy a lograr la apertura de actividades, incluso del cerro, a lo que se suma el turismo con localidades vecinas.

¿Qué balance puede hacer de estos primeros 8 meses de gestión?

Yo siento que estos 8 meses hay que dividirlos en dos, hasta que llego la pandemia y después todo lo que pasó, hay dos gestiones distintas

La pandemia y lo que implicó la cuarentena, todo lo que veníamos trabajando cambió totalmente el escenario, el mundo cambio y claramente las prioridades los objetivos, todo lo que teníamos como norte en la gestión tuvo que quedar supeditado y cambiar las prioridades

Yo estoy muy conforme con nuestro inicio de gestión, creo que fue un inicio de gestión que se vio muy bien, la gente vio muy bien el cambio que se produjo en San Martín de los Andes y la pandemia nos tiene a todos como con un desafío permanente, esto es día a día. La pandemia lo que hace es plantearte un desafío todos los días, porque en la medida que el aparato productivo tarda tanto en volver a activarse los problemas sociales, económicos, de trabajo, repercuten directamente en los ejecutivos municipal, provincial y nacional.

¿Como es el día a día de una gestión en pandemia, se puede planificar o se va resolviendo “sobre la marcha”?

En el día uno de la pandemia nos planteamos mirar hacia adelante y seguir, tenemos una mirada muy hacia adelante, por eso empujamos tanto con provincia esto de autorizar comercios, actividades, empujamos mucho porque entendemos que es la única forma de salir.

Mi mirada sobre la pandemia es que uno tiene dos opciones: o te sentas y esperas los problemas porque la pandemia va a seguir, o que la pandemia te encuentre parado, nosotros enfrentamos la pandemia; por eso lograr la apertura del cerro Chapelco es una demostración de que aun en el peor escenario estamos de pie, teniendo una temporada atípica pero teniéndola, lo que se trabajó con los gastronómicos para que la gastronomía se empiece a mover.. creo que San Martín siguió traccionando, y por eso fuimos cautelosos a la hora de ser restrictivos porque vos tenes que encontrar el punto medio, porque si vos sos restrictivo, ¿después cómo peleas la microrregión?, por eso hay que ser consecuente con una mirada.

Y también tenes que jugártela, no podes especular todos los días, el cerro tiene que abrir y nos jugamos convencidos de que tenia que abrir, porque en marzo era imposible pensar en la apertura del cerro y hoy está abierto, y así fueron pasando un montón de cosas. Es una gestión que está muy presente y seguimos trabajando, seguimos tapando los pozos, es una gestión que esta muy activa obviamente en el marco de una pandemia en un contexto complejo, pero se valora que es una gestión que está activa y no esperando a ver qué pasa…

Hubo dos hechos desde el inicio de la gestión muy importantes desde el cuidado del medio ambiente, uno fue la clausura de la Celda V, que fue en enero, que pensemos que eso era un tema que venia de mucho tiempo y se resolvió en enero y hoy tenes la clausura que es muy importante, falta el cierre de todo, pero lo que es la clausura que ya no ves mas basura es un paso enorme; y otro paso enorme es haber logrado un proceso licitatorio en plena pandemia y lograr la adjudicación y la firma del contrato. Son dos hechos que quizás hoy no se alcanzan a percibir, pero te puedo asegurar que cuando alcance todo el circuito de los residuos sólidos urbanos que terminen en Alicurá y con toda la planta SIRVE creo que ahí se empieza a entender todo este trabajo que viene hace mucho tiempo.

¿Cómo se está llevando a adelante el relevamiento de viviendas sociales?

En enero comenzamos a través del Instituto de viviendas a hacer el relevamiento, se empezó en un barrio, vino la pandemia y volvimos ahora a hacer porque han surgido hechos de casas vacías, una que fue tomada, y entonces continuamos con el relevamiento que habíamos comenzado.

Pero claramente estas son cosas que pasan en toda la provincia, donde cuesta tanto tener una vivienda social, tanta demanda habitacional que existe y tener un lote, una vivienda, que no está ocupada es un problema.

Teníamos la necesidad de empezar y de ser inflexibles, la persona que alquiló la vivienda o que no la ocupa, no lo podemos avalar ni permitir porque va en desmedro de la gente que está anotada o que está en suplencia esperando tener su vivienda

¿Qué expectativas le genera el Turismo por microrregiones?

Para mi es un paso enorme y que va a ´permitir mejorar enormemente la situación turística, no va a ser lo que soñamos ni lo que teníamos antes pero nosotros necesitamos ganar primero, una batalla anímica, la pandemia lo primero que te afecta es tu salud mental, más allá de lo que suceda con el virus.

No sólo puedo salir en San Martín, sino que además puedo irme un día a Villa La Angostura, o me quedo una noche… eso ayuda un montón, nos va preparando para el verano, y salimos de esa escena de la cantidad de contagiados, de fallecidos porque eso afecta muchísimo a la salud mental.

Por eso es muy importante, no porque nos vamos a salvar por la microrregión, no somos ilusos, pero genera una sensación distinta. Y el no tener casos, también hay que valorarlo. No tener casos tiene que ver con que hubo un buen trabajo también. Entonces, ¿porque no soñar si tu presente es bueno?, y si mañana tenemos un caso, que puede pasar, no tiene que generar un pánico escénico como paso en otros lugares.

¿Cómo impactó la pandemia y la cuarentena en las finanzas municipales?

Abil y mayo fueron meses pésimos porque cayó la recaudación en un piso de 40% como mínimo. Después empezó a remontar, se impulsaron planes de pagos, hicimos todo lo que indica la norma que es no cobrar intereses, buscar la manera que la gente pueda ponerse al día con planes extraordinarios, pero bueno fue y sigue siendo una situación difícil, porque si el aparato productivo no funciona es difícil que puedas tener altos índices recaudatorios, pero siento que estamos llevando la situación, estamos saliendo, estamos pasando la mitad del puente, y eso es también una ilusión que la necesitamos

No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que pensar en que el verano va a ser bueno, es distinto levantarte cada día pensando que la situación puede cambiar a pensar que todo va a ser pésimo.

Y la recaudación lógicamente afecta al desarrollo de San Martín, cuando estuvo parado cayó la recaudación y a medida que se fueron abriendo actividades la gente empezó a pagar, es un círculo: la gente que puede trabajar, puede consumir, puede pagar sus impuestos, ahora si se para todo… necesitamos que la rueda gire y siga girando. Y necesitamos que de la microrregión podamos pasar a la intratregión, entonces que puedan venir de lugares de la región centro, por ejemplo.

Hay que ampliar la mirada, hay que mirar más allá del horizonte, eso lo tengo claro, es la única manera de afrontar un problema, y sé que dentro de un año o dos vamos a mirar para atrás y vamos a ver si lo que hicimos funcionó o no.

La certeza que me queda a mi es que pasamos junio y julio que son meses de mucho frío en san Martín y que al día de hoy no tenemos casos. Eso me da una tranquilidad porque estoy convencido que las cosas se han hecho bien y uno ve el reflejo en otros lugares.

