Romina Malaspina ganó un premio como Mejor Periodista del Año

Romina Malaspina fue elegida como mejor periodista del año durante la entrega de premios de la plataforma internacional educativa y de entretenimiento Latin Plug.

“¡No me lo puedo creer!”, escribió la ex Gran Hermano en su cuenta de Instagram donde compartió el video del momento en el que anunciaban su nombre.

La emisión de los premios pudo verse el pasado viernes vía streaming en países como Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y Argentina.

Romina Malaspina competía en la categoría a Mejor Periodista del Año contra otros youtubers, intagramers y personalidades destacadas de los medios como Sol Despeinada, El Presto, Santiago Torres y Julio Leiva.

“Hola gente, estoy muy contenta de haber recibido este premio. Le quiero dar las gracias a la gente de Latin Plug y Latin Plug Argentina por la oportunidad”, mencionó Malaspina a pocos días de haber dejado su trabajo como conductora para dedicarse a la música.

Y no dejó de agradecer a sus seguidores: “También, por supuesto, agradecerles a ustedes que me votaron y a toda la gente que siempre me apoya desde su casa en cada uno de mis proyectos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Quiero darle las gracias también al gran equipo humano que tengo en el canal, tanto a los compañeros como a las personas que están detrás de cámara y directivos. Y sin falta, a mi familia, amigos y a todo mi equipo de trabajo que siempre está ahí apoyándome en todas”.

Fuente: Rating Cero