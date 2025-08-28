Diario 7 Lagos
Nueva cartelería vial en Rutas Provinciales de Río Negro

Vialidad de Río Negro avanza en tareas de señalización en Rutas Provinciales, una tarea fundamental para mejorar la seguridad, orientar a quienes transitan y prevenir incidentes. El trabajo se realiza con cartelería elaborada en los talleres gráficos del organismo.

En los últimos días, se llevaron adelante tareas de mantenimiento y renovación de cartelería en distintos puntos de la Zona Atlántica y Valle Inferior:

  • Reemplazo de señales dañadas desde Viedma a Bahía Creek.
  • Mejora de la señalización del cruce peligroso entre las Rutas Provinciales 1 y 51.
  • Incorporación de carteles en el cruce ferroviario frente a la estación del Tren Patagónico y el Aeropuerto Gobernador Castello, sobre la Ruta Provincial 51.
De este modo, Río Negro se consolida como una gestión que prioriza la seguridad vial de las y los rionegrinos, de turistas y visitantes.

