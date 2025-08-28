Vialidad de Río Negro avanza en tareas de señalización en Rutas Provinciales, una tarea fundamental para mejorar la seguridad, orientar a quienes transitan y prevenir incidentes. El trabajo se realiza con cartelería elaborada en los talleres gráficos del organismo.
Nueva cartelería vial en Rutas Provinciales de Río Negro
En los últimos días, se llevaron adelante tareas de mantenimiento y renovación de cartelería en distintos puntos de la Zona Atlántica y Valle Inferior:
- Reemplazo de señales dañadas desde Viedma a Bahía Creek.
- Mejora de la señalización del cruce peligroso entre las Rutas Provinciales 1 y 51.
- Incorporación de carteles en el cruce ferroviario frente a la estación del Tren Patagónico y el Aeropuerto Gobernador Castello, sobre la Ruta Provincial 51.
De este modo, Río Negro se consolida como una gestión que prioriza la seguridad vial de las y los rionegrinos, de turistas y visitantes.