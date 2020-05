Resurge la polémica por las ATT: Piden respuestas al Concejo y eximición de multas

A través de una nota, la Cámara ATT solicita al concejo respuestas a un reclamo de al menos 5 años, además exigen eximición de multas. Nota textual:

Sres miembros del Honorable Consejo Deliberante de Villa La Angostura,

Nos dirigimos al consejo deliberante nuevamente, después de varios años de solicitudes en los que nunca encontramos una respuesta, ni una acción, que nos indique que el tema que planteamos como vecinos en un principio y como cámara ATT finalmente, se haya tomado con seriedad y se hayan hecho todo los esfuerzos posibles para abordarlo y encontrar una solución.

Durante estos cinco años lo único que tenía que hacer el concejo deliberante era pedirle al ejecutivo que derogue un DECRETO ANTICONSTITUCIONAL, malintencionado, arbitrario, mal instrumentado, promotor de desigualdad de derechos para un sector de la población.

A vecinos de Villa La Angostura se les NEGO UN DERECHO por haber llego tarde a construir una propiedad, o a obtener el final de obra que exige el DECRETO, y se otorgó ese derecho solo a aquellos que lograron tener final de obra con anterioridad al año 2015.

El decreto fue redactado de manera malintencionada, porque no prohíbe el ejercicio de la actividad de alquiler turístico, ya que la misma es regulada en la LEY NACIONAL DE ALQUILERES, y por lo tanto un decreto municipal nunca la podría prohibir. Los que redactaron ese DECRETO encontraron una zona gris, que en materia legal podría discutirse en profundidad y habría diversas maneras de interpretar la ley. Al no poder prohibir la actividad de alquiler turístico temporal, lo que le negaron a un sector de la población fue la capacidad de PUBLICAR EN INTERNET, de promocionarse, y de esa manera beneficiaron solo a unos pocos que si pueden hacerlo, generando desigualdad de derechos y oportunidades sin más razón que una fecha arbitraria carente de sentido.

Es de público conocimiento que la ORDENANZA que regula la actividad de las ATT estaba en un camino correcto, de incluir, de exigir requisitos como pago de tasas, TISH, habilitación, acondicionamiento de unidades para asegurar al huésped una estadía que responda a estándares de seguridad y calidad lógicos, en igualdad de condiciones con otros establecimientos de nuestra localidad.

El acto siguiente a derogar el decreto era trabajar sobre esa ordenanza, pulir temas en los que más de una vez manifestamos que estamos de acuerdo, para que nuestra actividad pueda convivir en armonía con otros sectores.

Pero nada de esto se hizo durante 5 largos años, y es una lástima.

Es una lástima, porque la ordenanza existente estaba encaminada a generar infraestructura, inversión en tecnología, nuevos métodos de venta, permitiendo a nuestro destino adaptarse a una demanda en crecimiento, que es de vital importancia para Villa La Angostura, para sus comerciantes, gastronómicos, prestadores de servicios, operadores, personal de mantenimiento y de servicios en general.

Si no entendemos la dirección a la que apunta la industria turística, no podemos establecer el marco legal para que esta se desarrolle correctamente, y tampoco podemos sentar bases para fomentar inversiones que apunten en esa dirección, sino todo lo contrario, se contribuye en gran medida a empobrecer esa propuesta, a empobrecer nuestro destino y a empobrecer y dividir a nuestra sociedad.

Hoy le escribimos a un renovado concejo deliberante. Sabemos que entienden la situación y que están esperando una LEY PROVINCIAL que se va a promulgar a la brevedad, sabemos también que la misma tiene carácter inclusivo, no prohibitivo, que contempla y genera el marco regulatorio para que las ATT puedan desarrollar su actividad en armonía con el resto de los sectores. Porque finalmente el tiempo nos da la razón de que a esta actividad hay que incorporarla, regularla, y no prohibirla.

En ese contexto es que solicitamos hoy al concejo deliberante que se expida, que solicité al poder ejecutivo la SUSPENSIÓN DE MULTAS que se hicieron y que hoy se siguen generando, hasta que entre en vigencia la nueva LEY PROVINCIAL y pase el periodo de adaptación que la misma va a otorgar para que todas las ATT se puedan adaptar a la nueva normativa.

Es un pedido sensato, y la falta de tratamiento durante 5 años a este tema amerita un reconocimiento en medio de esta crisis que genero el COVID 19, porque también a nosotros nos afecta económicamente y no podemos asumir multas que provienen de un DECRETO ANTICONSTITUCIONAL y malintencionado.

Sin otro particular, con mucha expectativa y esperanza en este nuevo concejo deliberante.

Atentamente,

CAMARA ATT en formación, Personería Jurídica en trámite N° 9300-000172/19

Pablo Reinhold – Presidente

Francisco Chechile – Vicepresidente