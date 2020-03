Restringen las visitas en el Hospital de San Martín de los Andes

Para evitar mayores contactos y posibles contagios dentro del hospital, desde el nosocomio pidieron que eviten acercarse al edificio si no es de suma urgencia. El objetivo es resguardar la salud de pacientes y familiares.

En dialogo con Diario 7 Lagos, Pablo Matilla, encargado de prensa del Hospital de San Martín de los Andes detalló: “Lo que se está pidiendo a la población y esto puede ir cambiando todo el tiempo y de hecho hoy hubo una reunión muy importante de personal, es la forma, estar atentos a que lo que hoy se decidió mañana puede cambiar y ser más rigurosos”.

“Por el momento se esta pidiendo la circulación mínima e imprescindible por el hospital si no hay necesidad extrema de venir al hospital no venir, la mayoría de la gente se está tratando de manejar en forma telefónica, tratando de comunicarse al hospital y en su defecto se lo deriva a estadística para tratar de conseguir un turno, ver cómo sigue” sumó.

Una de las posibilidades es que reduzcan los turnos o las formas de atención, incluso a los mayores de 65 años se les pide que no se acerquen al ser el grupo de mayor riesgo. Sin embargo, Matilla aclara: “No quiere decir que no vengan a nada o que si se sienten mal se queden en sus casas, todo lo contrario, la idea es que no se expongan dentro del hospital”.

En el caso de los familiares de los pacientes señaló: “Se pide que aquel que esté internado este acompañado por una sola persona, ya no existe esto de que viene la familia y hay dos o tres personas, solía pasar eso, había como cierto momento donde se permitía hoy ya no va a permitirse ni en horario de visita ni nada”.

Matilla aclara que en el último tiempo se notó que “hay menos gente. La gente está más guardada, pero en Argentina no respetamos siempre las normas”.