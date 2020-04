Repartirán semillas y capacitarán a los vecinos de San Martín para que realicen huertas en sus casa

Desde la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Social en conjunto con el PRODA abrieron las inscripciones para los interesados en armar su propia huerta. Las semillas llegarán a la localidad a fin de esta semana.

En dialogo con Diario 7 Lagos, la Subsecretaria de Producción Maite San Pablo, explicó que el programa baja desde Provincia y se le entregará al áreas unos 200 kits de semillas. “El programa cuenta con la asistencia técnica, porque si se reparten semillas sin asistencia no se plantan o se plantan, pero no se riegan o no de la forma adecuada”.

“Hay unos audios que nos mandaron desde Proda que van a estar reproduciéndose en la radio municipal y nacional y además de eso se pueden inscribir desde el Facebook de la subsecretaría con un link al que pueden ingresar para que se les haga el reparto de semillas” señaló la funcionaria.

El link es: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc85rNpdu5zkNmb_clptZDguGSO8B7X0IhR-uLMoKzVKhaaXw/closedform

La asistencia técnica se realizará a través del Facebook y de WhatsApp con el asesoramiento del técnico del Proda y el técnico de la Subsecretaría que ayudarán a los vecinos que no tengan conocimiento a plantar las semillas que incluirán: acelga, achicoria, lechuga, espinaca, perejil, repollo, cebolla, puerro, zanahoria, rabanitos, arvejas, remolacha, y más.

El lunes por la noche ya había 145 inscriptos, pero aclaran que quizás no todos estén interesados en plantar el 100% de las semillas del kit por lo que los beneficiarios pueden terminar siendo más. “Una de las preguntas que tiene que llenar es la cantidad de metros que tienen para plantar, de esos depende la cantidad de semillas que se le entregan” detalló.

Y continuó: “Los kits vienen armados, pero si viene para alguien que tiene un lugar muy grande y una persona tiene un lugar chiquito eso se puede fraccionar y asistir a otras personas también.

La inscripción de interesados será hasta completar el cupo, pero evaluarán si pueden recibir más semillas. En un comienzo la idea era darle prioridad a quienes tienen conocimientos sobre huertas, peor un análisis de los inscriptos, arrojó que solo el 5% tenía experiencia.

La importancia del compost

Desde la Subsecretaría hacen hincapié en la importancia del compost y la necesidad de que los residuos orgánicos se queden en la casa.

“Lo que pasaba antes era que mucha gente se acercaba al vivero que nosotros tenemos aboneras para dejar los residuos ahí, ahora esos residuos hoy no tiene dónde dejarlo” detalló.

“La idea es mostrar que hacer una abonera en la casa no es complicado, que se puede hacer en un tacho de pintura y alcanza, y así evitar sacar tanta basura, porque también los recolectores tienen que recolectar más y se forma un circulo” alertó.