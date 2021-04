Refuerzan el control de las personas que ingresan a Neuquén desde el extranjero

La provincia activó un dispositivo de seguimiento y control de las y los ciudadanos que arriban desde el extranjero en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón y el Aeropuerto Chapelco.

Con el fin de frenar la propagación del coronavirus y evitar la circulación de nuevas cepas, el gobierno neuquino comenzó a efectuar controles exhaustivos en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón y el Aeropuerto Chapelco a las personas que ingresan a la provincia desde el extranjero. Esta fiscalización se realiza conjuntamente a las autoridades aeroportuarias y todas las empresas aéreas implicadas en el traslado de estos pasajeros.

Los controles y seguimiento de aislamiento, junto con los testeos dispuestos por las autoridades de salud, son dirigidos a las personas que regresan a Neuquén desde el extranjero, ya sea domicilio transitorio o definitivo declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones. Por el momento, el foco principal está puesto en quienes arriben a la provincia luego de haber estado en el extranjero posteriormente al 26 de marzo.

El Ministerio de Ciudadanía es el organismo a cargo del Dispositivo de Seguimiento de Ingresos. Para efectuar el control, se entrecruza información proveniente del sistema de registro de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la base de datos de Aerolíneas argentinas y los datos brindados en el formulario online, generado por el escaneo del código QR que figura en la cartelería dispuesta en distintos sectores de los aeropuertos y terminales terrestres.

El dispositivo consta del seguimiento de vigilancia de aislamiento y acompañamiento a través del email [email protected] y por aplicaciones de mensajería instantánea como WhastApp o MSN.

El periodo de aislamiento comienza al arribo al país donde se le realizará una prueba de SARS Cov 2 en Ezeiza y otra prueba al séptimo día, ésta última será realizada por parte del personal del Sistema de Salud de Neuquén para las causas no laborales. Los testeos a los ingresos por causas laborales se realizarán en domicilio por un agente designado por la empresa, quien enviará el resultado a la coordinación.

Con la obtención del resultado negativo de la segunda prueba se notificará el fin del aislamiento por parte del Ministerio de Ciudadanía o Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, no pudiendo dar finalización del mismo por ninguna otra vía.

Asimismo, cada una de estas personas deberá cumplir con todos los protocolos establecidos desde que se decretó la emergencia sanitaria.

El refuerzo de la fiscalización en las terminales aéreas responde al anuncio del gobierno nacional de intensificar los cuidados, así como se encuadra en la Decisión Administrativa 268/2021, que fue publicada en el Boletín Oficial luego del aumento de los casos y la aparición de nuevas variantes del virus.

Al respecto, el ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez destacó la celeridad con la que se está trabajando para prevenir la transmisión comunitaria de variantes de coronavirus altamente contagiosas. “Este mayor control sanitario a los que retornan del extranjero es una de las disposiciones que estableció nuestro gobernador Omar Gutiérrez para contener la segunda ola de este virus. Nuevamente se confía al Ministerio de Ciudadanía las tareas de prevención y control en las terminales de pasajeros, acciones que en el 2020 también llevamos a cabo con resultados favorables”.

El ministro también confirmó que el seguimiento de los casos será más exhaustivo y personalizado, al mismo tiempo que solicitó la cooperación de la ciudadanía. “La pandemia no terminó, hay que ser responsables con el cumplimiento de los protocolos de prevención porque por más controles que realicemos necesitamos la colaboración de todas las neuquinas y neuquinos”, dijo.

“Más allá de que estamos frente a un virus más contagioso, las medidas sanitarias son exactamente iguales: uso de barbijo o tapabocas, mantener distanciamiento de por lo menos 2 metros, higiene de manos, no compartir bebidas o utensilios. Todas y todos conocemos estas formas de cuidado, es importante que no dejemos de emplear cada una de estas recomendaciones porque no solo te estás cuidando a vos sino también a tu entorno”, explicó Corradi Diez.

