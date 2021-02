Recuerdan en Angostura la importancia de hacer un uso responsable del fuego en zonas habilitadas

Desde el Municipio comunicaron el avance de la campaña de prevención “Solo Huellas 20/21”, en donde se remarca que el fuego es una herramienta necesaria, pero solo debe tener un uso responsable.

“Son muchas las oportunidades para estar en pleno contacto con la naturaleza, hacer un picnic o un asado es una de ellas, pero se debe tener en cuenta que el verano es la época más riesgosa para los incendios forestales”, expresaron desde el Ejecutivo Municipal.

Y explicaron: por ello es importante hacer un uso responsable del fuego en zonas habilitadas, es decir, espacios que fueron pensados y organizados para que los vecinos/as y los/las visitantes puedan hacer un fogón seguro.

Estos espacios son: los campings con servicios habilitados que poseen fogones preparados para el uso adecuado del fuego y algunas áreas libres donde hay cartelería que indica que se puede hacer fuego.

En estas áreas libres es muy importante llevar carbón o leña desde las casas, hacer el fuego en un lugar alejado de los árboles y arbustos, donde esté marcado y que nunca pero nunca, dejar el fuego solo.

Para apagarlo ¿usar tierra? Definitivamente no. El fuego se apaga con mucha agua, y para estar seguros que no quede caliente, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor. Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros que quedó totalmente apagado.

En las playas, senderos, montañas, no está permitido hacer fuego de ninguna manera. Sólo se puede llevar calentador.

Las colillas de los cigarrillos deben ser bien apagadas con agua, nunca dejarlas tiradas en el suelo, y regresar con todos los residuos. Ante el avistaje de una columna de humo, llamar urgente a los teléfonos de emergencia de cada localidad y Parque Nacional.

Este es un mensaje de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Lago Puelo, las provincias de Río Negro y Neuquén, las Municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, , Aluminé y la Comisión de Fomento de Villa Traful.

0 Compartidos