La intendencia del Parque Nacional Lanín recuerda las medidas de prevención contra accidentes en la montaña y prevenir los incendios forestales.

Uso responsable del fuego:

El fuego se realiza sólo en zonas habilitadas, es decir, espacios que fueron pensados y organizados para que se pueda hacer un fogón seguro.

Estos espacios son: los campings con servicios habilitados que poseen fogones y algunas áreas libres donde hay cartelería que indica que se puede hacer fuego.

En estas áreas libres es muy importante llevar carbón o leña desde las casas, hacer el fuego en un lugar alejado de los árboles y arbustos, donde esté marcado y nunca dejar el fuego solo.

– Para apagarlo ¿usar tierra? Definitivamente no. El fuego se apaga con mucha agua, y para estar seguros que no quede caliente, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor. Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros de que quedó totalmente apagado.

En las playas, senderos, montañas, no está permitido hacer fuego de ninguna manera. Sólo se puede llevar calentador.

Recomendaciones para minimizar accidentes en la montaña:

En los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi es obligatorio antes de salir completar el registro de montaña en: www.pnlanin.org www.nahuelhuapi.gov.ar

• Los senderos de trekking son muy largos y complejos y llevan largas horas de caminata.

• El recorrido que elijamos tiene que ser pensado según nuestra capacidad física.

• Hay que salir temprano, llevar agua, calzado y ropa adecuada para montaña, protector solar y gorro.

• Nunca hay que desviarse de la senda.

• Siempre ir acompañado con alguien.

• Además, tener en cuenta el pronóstico y los posibles cambios bruscos de temperatura que pueden ocasionar insolación o hipotermia.

• También, el incremento del viento y saber que en un área boscosa la caída de árboles y ramas es frecuente.

• Los cambios en las condiciones de acceso a los senderos pueden varias de abiertos a cerrados según las alertas meteorológicas y el estado de los mismos.

• En caso de accidente, toda persona que preste socorro deberá señalizar el sitio, no mover innecesariamente al herido y nunca dejarlo solo.

