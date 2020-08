Recomendados: “V de venganza”

UN COMIC ROMÁNTICO QUE SE VA CONVIRTIENDO EN UNA PELÍCULA CON PERFIL POLÍTICO, TAL VEZ

UN GUION CON TEXTOS POLÉMICOS Y OSADOS CARGADOS DE IDEOLOGÍA,

EXTRAÑO EN EL HOLLYWOOD DE HOY

Sinopsis:

V de Venganza es una película ambientada en un futuro ficticio de una Inglaterra dominada por un gobierno dictatorial, ultraconservador y fascista. Tras un toque de queda nocturno, una joven Evey (Natalie Portman), es rescatada en el medio de la noche, de policías que querían abusar de ella. La sorpresiva aparición de un enmascarado que se enfrenta a ellos, desarticula sus planes peleando hasta reducirlos. Sin embargo, cuando 2 de ellos aún dispuestos a continuar con la lucha con V, despierta en Evey su necesidad de ayudar a este valiente ciudadano, interviniendo con un aerosol contra ellos. Luego de ganar la contienda y convertido en un héroe para Evey, el enmascarado le pide que no vuelva a su casa y que se quede en la suya. Ella sorprendida, le hace varias preguntas. Quién es, por qué anda a esa hora de la noche por las calles cuando esta prohibido. Y con completa tranquilidad V le responde: primero, que lo llame solo “V” (Hugo Weaving), segundo, que pasaba por ahí porque era una fecha muy especial para él y tercero que es muy probable que también la policía la busque por haberlo ayudado a él, las cámaras la identificaban.

Y a partir de allí comienza a desarrollarse toda la trama de este film donde un valiente (¿combatiente o terrorista? lucha para destruir y matar a toda la elite responsables mas importante del Partido Político gobernante, encabezado por su líder Adam Sutler (John Hurt). Quién según V todo fue ganado con corrupción y con miedo impuesto a la gente por diferentes medios. Acción, intriga, suspenso, historia, símbolos que nos recordaran otras circunstancias totalitarias. Un relato con un excelente manejo de cámara y las trucas de V con un gran armado del thriller que se cruza en la película, sin perjudicar el argumento de toda la película. Hay, evidente algunas fallas relacionadas con los aspectos políticos. No están bien delimitados los rasgos del personaje de V porque no deja en claro si es un terrorista, un conspirador o un ciudadano valiente, un comic o a que responde su careta y su forma de vida, etc. De todas maneras entretiene, tiene una excelente línea argumental, que tal vez por incluir tantas situaciones cruzadas nos confundamos con el “fantasma de la ópera” o “el conde de montecristo”. Fuera de ello toda la venganza de V está bien justificada si la analizamos del punto de vista social, cinematográfico o para reflexionar individualmente. Por eso la considero una película premiable.

Ficha Técnica

DIRECCIÓN JAMES MC TEIGUE

2006 – 132 mm – EE.UU.

Comic (Alan Moore) Drama – Política – Acción

Natalie Portman – Hugo Weaving

Stephen Rea, John Hurt, Rupert Graves, Stephen Fry, Tim Pigott-Smith, Roger Allam, Ben Miles,

Sinead Cusack, Eddie Marsan, Billie Cook, Natasha Wightman, Selina Giles, Imogen Poots, Cosima Shaw

VALORACIÓN: 4 ESTRELLAS DE 5

HECTOR JOSE

Comentarista/Escritor/Crítico de Cine

