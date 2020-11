Recomendados: Gambito de Dama, “una de las mejores series del año”

¡¡SI UD. EN LA VIDA JUEGA PARA GANAR, NO SE PUEDE PERDER ESTA PELÍCULA!!

LA SERIE CONTAGIA LA FASCINACIÓN Y LA PASIÓN QUE TIENE POR EL AJEDREZ Y SE LA

TRANSFIERE AL ESPECTADOR

ANYA TAYLOR-JOY, LA PRIMERA ACTRIZ, EXCELENTE EN SU INTERPRETACIÓN, A TAL PUNTO QUE

UD. VA AMAR AL PERSONAJE QUE CONSTRUYE

VISUALMENTE ES MAGNIFICA Y UN GRAN TRABAJO EN EL DISEÑO DE ÉPOCA SUMADO

A UNA MUY BUENA FOTOGRAFÍA Y UNA SERIA Y PROFESIONAL DIRECCIÓN

BASTA PARA JUSTIFICARLA COMO UNA DE LAS MEJORES SERIES DE 2020

¡¡VOLVERÍA A VERLA DE VUELTA!!

SINOPSIS

Fin de octubre y Netflix nos despide de este mes con una muy buena película. Tal vez puede llegar a ser la mejor del 2020. Y me quedo corto. Seguramente Ud. va pensar, como una película de ajedrez puede entretener a todos los públicos? Muy simple no tiene prácticamente crítica negativa. Excepto en algunos capítulos donde debería haberse aprovechado la oportunidad de brillar más de lo que el guion marcaba. Pero si hay algo que caracteriza a Gambito de Dama es la seriedad y profesionalidad con que han sido tratado todos los temas que se desprenden de la historia. Es una miniserie de 7 capítulos de una hora que después de verla le habría gustado que fuera de más capítulos. Técnicamente brilla la fotografía, la puesta en escena, la iluminación y fundamentalmente el guion y la dirección de Scott Frank. Todo esto esta fundamentado en los cambios de paisaje y situaciones que tiene este film que exige transmitir sentimientos y conductas de una Beth infantil, huérfana, de una adolescencia adoptada y una juventud con tutores separados. Exigencia que pone “en Jaque” a cualquier director, más cuando las competencias ajedrez se dan en diferentes estados y en diferentes países, con diferentes vestuarios que hacen a la comprensión de esta película. Todo un desafío que deja ver que tanto Scott Frank como Anya Taylor-Joy son las verdaderas columnas que muestran la profundidad de Gambito de Dama como una obra dramática del mas alto nivel cinematográfico.

Kentucky, años 50 durante la Guerra Fría, la joven Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es una huérfana especial porque tiene un don prodigioso para ganar en el ajedrez. En la medida que va descubriendo su capacidad, triunfando en varias competencias, despierta en ella la ambición de llegar a ser la mejor jugadora del mundo. Beth comienza a pasar por grandes cambios. De huérfana pasa a ser adoptada, de ganar algunas partidas pasa a ganar certámenes provinciales y nuevas relaciones. El ajedrez es un mundo de hombres a lo que en esa época no se distinguía a ninguna mujer en ese deporte compitiendo. Lo que aún más permite que la conozcan a través de los medios masivos en todo EE.UU. Se convierte en un ídolo. El sexo también tiene su cuota, pero el director lo hace en la medida de una visión cautelosa para mostrar el grado de madurez por los que Beth que estaba atravesando. Sus conflictos si bien son previsibles no ocupan el espacio de su pasión que es el ajedrez y fundamentalmente ganarle a los rusos. Jugadores de fama que en esa época solo unos pocos jugadores occidentales tenían el target para competir en algún certamen con ellos. Sin embargo Beth no se rinde. Su carácter duro, fuerte, combativa, segura la acerca a una situación de gran exigencia donde tiene que apelar a tranquilizantes y al alcohol. Situación que la lleva a la adicción y a una lucha donde esta toda su vida en juego.

Una película que gusto a los fanáticos del ajedrez y a los que no lo son. Esto se debe a que el director no tuvo la cámara siempre sobre el tablero. Por el contrario. La tuvo sobre los rostros de quienes competían a tal punto que el público sabía como iba el partido con solo ver la expresión de los jugadores. También hay que señalar que el director valorizó el género femenino construyendo un papel para Beth de mujer dura pero inteligente, muchas veces desactualizada o ingenua, pero era consciente de sus falencias por la historia que había padecido desde niña. Aceptaba su destino pero seguía, mirando un futuro como oportunidad.

FICHA TÉCNICA

GAMBITO DE DAMA

DE SCOTT FRANK

2020 – EE.UU. – 50 MM – DRAMA

VALORACIÓN: 4 Y ½ DE 5

HÉCTOR JOSE

CRITICA Y COMENTARIOS

0 Compartidos