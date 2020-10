Recomendados: “Ahí te encargo”, la nueva película mexicana romántica que triunfa en Netflix

AHÍ TE ENCARGO DE SALVADOR ESPINOSA

LA NUEVA PELÍCULA MEXICANA QUE YA ES UN TRIUNFO EN NETFLIX ENTRETENIDA, TIERNA, COMEDIA Y ROMANCE Y UN TOQUE DE CUESTIONAMIENTO A LOS PREJUICIOS SOCIALES FORMULA QUE CONSOLIDA LA TRAYECTORIA

DE MAURICIO OCHMANN Y ESMERALDA PIMENTEL

SINOPSIS

Si busca risas y un humor refrescante al mejor estilo latino te presento AHÍ TE ENCARGO. Podría interesarte por varias razones. Primero, según la crítica especializada está considerada una de las mejores películas mexicanas de la década. Segundo, te vas a encontrar con un vocabulario que te hace sentir bien latinoamericano. Aquí te vas a dar cuenta que está bien diferenciado el humor inglés, el americano, etc. un humor que no es nuestro. Fundamentalmente cuando la película incluye un cuestionamiento social, en un lenguaje simple pero profundo. Cuando las escenas no necesitan mucho diálogo para expresar prejuicios (como el machismo) o la perspectiva disfuncional del genero femenino o masculino. Pero, tal vez lo más importante es que el director, entre la comedia y las risas, nos muestra la resolución de los problemas de pareja y fundamentalmente de una pareja que se quiere, que es exitosa en su trabajo, las decisiones y acuerdos se logran con un gran porcentaje de afecto. Algo que nunca, en toda la película descuidó el director. Otro acierto del director es haber elegido a los principales protagonistas dentro de los más populares de México y aquellos que más estima el público por su labor exitosa en sus últimas películas.

Al contarles de que se trata el film inmediatamente se darán cuenta de los enredos e inclusive de las difíciles situaciones por las que pasa la pareja, en las que seguramente muchos de Uds. se identificarán. “Ahí te encargo” es una parte de la historia de ALEX (Mauricio Ochmann) empleado de una Agencia de Publicidad como creativo y de Ceci (Esmeralda Pimentel) una CEO (Ejecutiva) en la cumbre de su carrera. Su situación es algo para tener en cuenta, porque ambos nos van a colocar en una situación conflictiva en la que no está muy claro quién tiene razón. Alex insiste a Ceci que quiere un hijo pero en forma obsesiva. El quiere ser padre pero Ceci está en la cumbre de su carrera y no quiere saber nada de ese tema. Ya han pasado años de matrimonio y la pareja es consciente que es feliz así. Pero eso no lo convence a Alex. El sostiene que se caso por un motivo y un para qué. Y eso significa que Ceci le dé un Hijo. Ceci lo cuestiona porque considera que la mujer no es un “rol” establecido por las tradiciones sino que el debe respetar sus necesidades de gozar de su trabajo, de sus elecciones individuales y sus objetivos personales. Cuando las cosas parecen empeorar más, aparece una inesperada visita que cambia en 360° a su vida.

VALORACIÓN: 3 DE 5

HÉCTOR JOSE

Crítico de Cine y Escritor

