Reclamo y bronca entre los trabajadores de la salud: “No hay una propuesta clara, lo único que quieren es que se levanten los cortes”

Los trabajadores de la salud de Neuquén siguen adelante con el reclamo que se extiende hace varios días. Sin acuerdo con el Gobierno provincial y con los cortes de ruta que se mantienen, el malestar generalizado es notorio. Los trabajadores aseguran que día a día se evalúan nuevas medidas de fuerza a tomar.

Ayelén Solis es trabajadora del laboratorio del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes y es una de las delegadas de los trabajadores de salud autoconvocados de la localidad. La profesional señala que hasta el momento solo han tenido “respuestas negativas al reclamo”. El cuarto intermedio en el que se encuentra la negociación no es mirado con buenos ojos y es por eso que se incrementa la impaciencia por una solución al conflicto.

“Las negociaciones no son buenas para nosotros, somos personal de salud que no está acostumbrado a cortar una ruta. No hemos ido curtiendo los que asistimos a los cortes en la misma ruta”, admitió Solis.

La delegada de los trabajadores autoncovocados detalló que en el hospital de San Martín son cada vez más “los compañeros que se adhieren al reclamo”. En el punto crítico hacia las autoridades provinciales se deja en claro que para los trabajadores el último aumento no es considerado “significativo y real”.

El malestar se profundiza ante la realidad que le toca atravesar a estos trabajadores en medio de una pandemia que no da respiro. “Muchos compañeros se han enfermado y su salud ha estado en riesgo. Hay compañeros que hacen guardia de 24 horas. No es un reclamo menor el que se está haciendo, no solo pasa por el bolsillo, pasa por lograr el reconocimiento de lo que se está haciendo en todos los hospitales de la provincia”.

Solis agregó que la falta de insumos, ropa de trabajo, vacaciones, recorte de licencias, son cuestiones que han sumado a la “explosión del sector” con estas medidas de fuerza que marcan el pulso de la agenda por estos días.

Si bien hay convicción en la legitimidad del reclamo, los trabajadores de salud también se ven afectados por las críticas que generan la medida de fuerza. “Vale aclarar que esto no es una medida que surgió de un día para el otro, nosotros hace casi 50 días que le estamos reclamando a la provincia. Golpeamos puertas y todos nos dieron la espalda, se acabaron las instancias y por eso salimos a la ruta”, aclaró Solis.

En vistas a los próximos días, los trabajadores autoconvocados de San Martín, como los de toda la provincia, se mantienen expectante de un nuevo llamado de las autoridades provinciales para avanzar en una mesa de negociación con una propuesta concreta. En el mientras tanto evalúan poder extender los cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia.

0 Compartidos