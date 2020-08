Reclaman un lote, que el municipio otorgó a una Junta vecinal y no utiliza, para realizar una huerta comunitaria y cooperativas

“No es la primera vez que solicitamos este lote. Las presentaciones formales de nuestro primer proyecto fueron realizadas en junio del 2018 ante el ejecutivo municipal y el concejo deliberante”, aseguran desde el colectivo en el proyecto presentado al Concejo Deliberante.

PROYECTO COMPLETO

PROYECTO DE HUERTA COMUNITARIA Y COOPERATIVAS DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN: EL COLECTIVO DEL BARRIO – FPDSCP – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS.

OBJETIVO GENERAL: Solicitud de terreno-lote para desarrollo de huerta comunitaria y diversos

emprendimientos cooperativos.

UBICACIÓN DEL LOTE SOLICITADO: Calle Paisil y Primeros Pobladores-Ex vivero-Barrio Mallín –

Nomenclatura Catastral: 16-20-064-9912 Lote 16 Manzana N.

GRUPO DESTINATARIO:Integrantes de la Organización “El Colectivo Del Barrio” y comunidad en general

QUIENES SOMOS:

Somos una organización social, política, comunitaria y cultural que lleva más de tres años de actividad

ininterrumpida en el barrio El Mallin, nucleando a más de 80 familias de diversos barrios de Villa La Angostura

(El Mallín, Margaritas, Las Piedritas, Once, Tres Cerros, etc..) que participan de las diferentes construcciones

colectivas.

Somos un espacio abierto, asambleario, horizontal e independiente, que invita a los sectores mas postergados y

vulnerados del pueblo Angosturense a organizarse para juntes mejorar nuestra calidad de vida.

Nuestra labor social, política, económica, cultural y educativa se viene consolidando a través de las diferentes

actividades que llevamos a cabo, teniendo en cuenta que llevamos más cuatro meses de pandemia:

COMEDOR COMUNITARIO EL SEMILLERO: Previo a la pandemia trabajábamos tres veces por semana con

aproximadamente 60 viandas. Desde iniciada la pandemia, hemos trabajado de lunes a lunes superando a la

fecha más de 20mil viandas entregadas. La modificación de nuestras vidas que supuso la pandemia, nos llevó a

reorganizar nuestros grupos fortaleciendo así con diversas áreas este comedor, que se presentó como una

necesidad de primera urgencia en los sectores populares de villa la angostura.

COOPERATIVAS DE TRABAJO:

CONSTRUCCIÓN Y OBRA: Nuclea a más de diez compañeres como cuadrilla de trabajo que en el marco de la

pandemia desarrollo un plan de mejoramientos de viviendas de diverses compañeres y vecines que tienen la

necesidad de una vivienda digna. Esta cooperativa, capacitada en diversos oficios, no solo está interviniendo

desde un trabajo solidario, sino también desde una perspectiva laboral independiente.

COOPERATIVA DE TEXTIL: Este grupo de trabajo ya se venía desarrollando desde tiempo atrás. Hoy cuenta

con dos áreas de trabajo: costura, confección, arreglos y diseños y otra área que trabaja la parte de reciclado,

producción y feria americana/ventas.

COOPERATIVA DE RECICLADO: Uno de los proyectos en desarrollo está trabajando la producción de

briquetas (Las briquetas o bloque sólido combustible son bio-combustibles para generar calor utilizados en

estufas, chimeneas, salamandras, hornos y calderas. Es un producto 100 % ecológico y renovable, catalogado

como bio-energía sólida) y otro trabaja el reciclado plástico para el armado de eco ladrillos, con los cuales ya

vamos armando un bonito banco en la plaza de nuestro barrio El Mallín.

COOPERATIVA DE COMUNICACIÓN: La comunicación comunitaria y popular es uno de los objetivos de este

grupo que también reúne a diverses compañeres. Venimos desarrollando experiencias comunicacionales

graficas (revista La Colectiva) y breves trabajos audiovisuales donde buscamos privilegiar las voces de les que

nunca son escuchades.

COOPERATIVA DE FERIA: Esta cooperativa reúne una serie de compañeres que trabajan en la producción

artesanal de diversos productos, ya sean alimenticios, de tejidos, artesanías, etc. También están articulando con

las redes de productores y consumidores que distribuyen alimentos orgánicos de pequeños productores.

COOPERATIVA DE FOTOCOPIAS: Este proyecto busca dar respuestas a la compleja situación que atraviesan

estudiantes y docentes con el actual formato educativo impuesto desde la pandemia. Numeroses estudiantes

sin conectividad se ven en la obligación de adquirir fotocopias a precios que difícilmente podemos costear con

el impacto general que está teniendo la pandemia en nuestras economías. Además de atender esta necesidad

creciente, se presenta como otra alternativa de trabajo para diverses compañeres.

COOPERATIVA SABORES DE NUESTRA AMÉRICA: Su objetivo es la recaudación de fondos para sostener el

espacio desde una perspectiva que rescate la diversidad cultural y gastronómica de nuestro continente. Así, la

iniciativa desarrolla diversas propuestas que mantiene vivo el trabajo autogestivo y la posibilidad de otro

ingreso a casa.

COOPERATIVA DE HUERTA COMUNITARIA: Desde el inicio de nuestra experiencia fomentamos,

desarrollamos y creamos diversas iniciativas de trabajo con la tierra. Pasamos por diversas modalidades, desde

la rotación por las huertas de nuestres vecines y compañeres a el trabajo en la huerta del hogar de ancianes y

otra en la comunidad Mapuche Paisil Antriao. Cabe destacar que nuestra primera solicitud del lote suponía el

desarrollo de huerta, vivero y otras experiencias de trabajo y educación ligadas a la agroecología, la soberanía

alimentaria y un trabajo intercultural con el pueblo Mapuche y con otros que componen la sangre y la historia

de otros pueblos originarios de nuestra américa, portadores de saberes milenarios y ancestrales en su relación

inescindible con la naturaleza.

OTROS ESPACIOS DE TRABAJO:

WAKOLADAS: es nuestra colectiva feminista que trabaja en todo lo vinculado a la lucha contra el patriarcado y

contra todas las violencias que este genera en nuestra sociedad. La lucha y defensa de los derechos de las

mujeres ha sido fundante de nuestra organización. En lo que va de pandemia y ante la agudización de las

violencias, desde Wakoldas seguimos trabajando ininterrumpidamente, la violencia patriarcal no cesa. El

acompañamiento, asesoramiento y respaldo sororo frente a la sistemática violencia del patriarcado nos

mantiene fortalecidas y organizadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

 Construcción de una huerta orgánica y comunitaria.

 Desarrollar las cooperativas de trabajo existes y promover otras vinculadas al trabajo con la tierra, el

cuidado y la preservación de la misma y otras que aborden el trabajo de reciclado.

 Trabajo cooperativo con perspectiva de género. Autogestión e independencia económica de las mujeres,

que constituyen el grueso de nuestra organización y de las cooperativas en desarrollo.

 Recuperación de saberes populares.

 Rescate de un espacio abandonado y descuidado.

 Armado de espacio educativo para los talleres y pañol de herramientas.

Pensamos y proyectamos nuestro trabajo en el lote de manera que la huerta comunitaria, el vivero y los talleres

educativos nos permitan profundizar el acercamiento de la comunidad al trabajo con la tierra y al respeto que

ella merece. En clave de fortalecer nuestros trabajos cooperativos y darles mayor desarrollo a las nuevas

iniciativas, vemos la necesidad de poder proyectar nuestro trabajo en el barrio El Mallin, donde vive la mayor

parte de nuestras compañeras cooperativistas. Aspiramos a crecer en desarrollo y producción, incorporando

nuevos grupos de trabajo que posibiliten a nuestras compañeras, una independencia económica que les

permita afrontar la compleja situación laboral en la que viven. Es vital para alcanzar estas expectativas, un

trabajo organizado y con perspectiva de género, ya que somos como organización, un colectivo de mujeres que

busca tener una vida digna.

Otra de las cooperativas de trabajo que venimos desarrollando y que articularían su trabajo con el espacio de

huerta tiene que ver con el trabajo de acopio, clasificación y reciclado. Desde este trabajo, reducimos en un

volumen considerable el tratamiento urbano de los residuos en Villa La Angostura, además de promover una

conciencia ecológica y ambiental. Este trabajo cooperativo ya viene desarrollando eco-ladrillos de botellas de

plástico, con los cuales aspiramos a materializar determinadas estructuras necesarias, como por ejemplo el

invernadero, un pañol de herramientas, las terrazas de cultivo, etc.

Proyectamos un espacio donde confluya lo educativo, lo social-económico, la aplicación en una huerta urbana

de la biodiversidad agrícola, el reciclaje a través del compost, la cultura de la tierra y la posibilidad de abastecer

el propio comedor de algunas verduras frescas; lo cual nos vincula no solo con los recursos naturales y el

patrimonio cultural, natural y nativo, sino que suma a la autogestión de nuestra experiencia. En este sentido

apostamos al rescate de los saberes populares que traen nuestras compañeras/os y a su vez invertimos en

procesos de formación como el que realizamos junto a otras organizaciones y colectivos vinculados al tema en

la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria – Tierra y Territorio que se desarrolló (2018/2019) en la

Universidad de San Martin de los Andes.

Todas estas proyecciones necesitan un espacio concreto para poder materializarse, tenemos los grupos de

trabajo compuestos por numerosas compañeras (muchas de ellas madres solteras) y compañeros que

necesitan contar con un espacio de trabajo en el barrio, que de alguna manera alimente sus sueños.

SOBRE EL LOTE SOLICITADO:

No es la primera vez que solicitamos este lote. Las presentaciones formales de nuestro primer proyecto fueron

realizadas en junio del 2018 ante el ejecutivo municipal y el consejo deliberante. Previo a eso realizamos por

más de tres meses talleres participativos con cientos de vecines para darle forma al proyecto. Luego de la

presentación fueron numerosas las instancias donde presentamos diversos materiales que daban cuenta de

nuestro proyecto, del trabajo que había detrás y de quiénes y cómo lo llevaríamos adelante. Pese a todo

argumento y un proyecto sustancial y concreto, el consejo deliberante pasado opto por entregarle el comodato

a la junta vecinal del barrio el Mallín. Algunos puntos a considerar:

 Decreto 4029/2018. Promulgación de ordenanza 3439/18.

Visto: La ordenanza municipal Nº3439/18 “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO A LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO EL MALLIN

POR EL LOTE NC 16-20-64-9912-00” y el expediente Nº 637-SEyFVS-2018, sancionada por el

consejo deliberante en la sesión ordinaria Nº XIX, del 20 de diciembre de 2018 – ACTA 1696 y:

ARTICULO 2°: DISPONGASE un plazo máximo de un (1) año a partir de la firma del Contrato de

Comodato para los avances del lote, transcurrido dicho plazo quedará sin efecto el comodato. –

PRIMERAS CONSIDERACIONES:

 Pasado más de un año y medio de la entrega del comodato a la junta vecinal del barrio El Mallín

observamos (y podrán observar) que no existe absolutamente ningún trabajo realizado en el lote

que se les asigno. Partiendo de los acuerdos y compromisos asumidos e incumplidos, por la junta

vecinal, sostenemos que es importante tener presente el articulo Nº2 del Decreto 4029/2018.

Promulgación de ordenanza 3439/18. Amparades en ello solicitamos que se avance a dejar sin efecto

el comodato otorgado a la junta vecinal y que este se nos otorgue por el mismo plazo estipulado (diez

años).

 Por otro lado, y atentes a que avanza la iniciativa de declarar como de interés municipal el Plan Integral

para el Desarrollo de la Economía Social y Solidaria Villa La Angostura 2020-2030 y que en el artículo 3°

del proyecto se sostiene: “ESTA Declaración es a efecto de alentar este tipo de iniciativas” estamos

convencides de que el desarrollo de nuestra experiencia está estrechamente ligada desde el inicio a la

economía social y popular.

 También sostenemos que en uno de los considerandos de la ORDENANZA N°3439/2018. Dice: “Que

habiendo presentaciones con proyectos fundamentados con fines solidarios por el “Colectivo del

Barrio” que forman parte del expediente, se faculta a la Junta Vecinal a generar los acuerdos

para realizar los consensos pertinentes que permitan el desarrollo de las actividades de interés

barrial y general”. Partiendo de esto hemos convocado a reunión al presidente de la junta vecinal para

trabajar un acuerdo y nunca obtuvimos respuesta, obturando así toda posibilidad de poder trabajar en

el lote. La voluntad política de EL COLECTIVO DEL BARRIO fue siempre manifiesta y rechazada por la

junta vecinal en cada instancia.

 La presente crisis pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de que les trabajores de este pueblo

tengan el respaldo estatal para poder desarrollar alternativas laborales que hoy sabemos son claves

para la subsistencia. No podrán omitir el desarrollo cooperativo, autogestivo, de relaciones laborales sin

explotación y de vínculos de respeto y cuidado con nuestra madre tierra que venimos desarrollando.

 La presente solicitud del lote de la Calle Paisil y Primeros Pobladores-Ex vivero-Barrio Mallín –

Nomenclatura Catastral: 16-20-064-9912 Lote 16 Manzana N. no solo es una demanda sentida y

postergada, es una legitima demanda y a su vez una deuda con los sectores que la realizan, ya que no

hemos cesado en nuestros proyectos, sino que los hemos enriquecido. Tuvimos que seguir

desarrollando nuestros trabajos y sueños sin el lote y con el dolor de ser testigos de que allí nunca se

trabajó. Nunca se plantó una flor, nunca se cosecharon frutos, nunca jugaron y se rieron les niñes, nunca

se realizaron talleres educativos y culturales, nunca un trabajador o trabajadora compartió unos mates

con sus compañeros luego de una jornada de trabajo. Nosotres seguimos teniendo el proyecto, pero hoy

más ampliado y enriquecido. Esta vez solicitamos al consejo deliberante que este a la altura para

intervenir en las demandas y necesidades concretas de este pueblo, dando los apoyos necesarios a

quienes peor la estamos pasando pero que, aun así, no cesamos de organizarnos y promover iniciativas

para una vida digna para todes.

ULTIMAS CONSIDERACIONES:

La triple crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando y que incremento aún más la pobreza

y la desigualdad, que ya nos acechaba como consecuencia de las políticas neoliberales, nos obliga a recordar

y a recuperar la Carta Universal de los Derechos Humanos. Carta que fue desarrollada para salvar al mundo

posbélico y que se llevó a cabo mediante la aprobación del “Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales”, así como el “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, ambos de

obligado cumplimiento para los países que los han ratificado. Argentina fue uno de ellos.

Hace mucho tiempo atrás, un presidente argentino menciono que nuestro país no necesitaba más leyes,

sino el cumplimiento efectivo de las mismas. Ahora bien, al toparnos con este mundo en crisis, surgen

algunas preguntas:

¿Cómo deberían cumplir EFECTIVAMENTE los estados con aquellos derechos?

Dicha respuesta aparece en los textos mismos de esos Convenios que hoy tienen rango constitucional en

nuestro país: los estados deben RESPETAR, es decir, no han de hacer nada que afecte negativamente el

disfrute de un derecho económico, social y cultural por parte de la sociedad. A su vez, deben PROTEGER,

mediante el diseño de políticas y finalmente cuando no alcance con el respeto y la protección, es obligación

de los estados INTERVENIR.

Entonces cuando un estado NO RESPETA, NI PROTEGE, NI INTERVIENE y como en el caso que nos convoca,

lleva a la práctica medidas de austeridad o presenta una ausencia de voluntad política repudiable: ¿ese

estado es un obligado responsable?

Basta con mirar la experiencia histórica para responder esta pregunta, esa que nos ha demostrado con

elocuencia que allí donde no se dan determinadas garantías estatales, la protección de los derechos

fundamentales, es siempre precaria. Sin una acción eficaz de los poderes públicos dirigida a garantizar el

disfrute de los derechos por todos los habitantes, dichos derechos solo serán ejercidos por quienes poseen

los medios materiales para servirse de los mismos, por más que de manera formal y ficticia estén

reconocidos a todos.

De allí la inclusión del Art. 22 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, en cuanto a la obligación de la

Provincia de propender al libre desarrollo de la persona, removiendo todo obstáculo que limite de hecho la

igualdad y la libertad de los individuos o que impida la efectiva participación de todos en la vida política,

económica, social y cultural de la comunidad.

Atentamente:

EL COLECTIVO DEL BARRIO

