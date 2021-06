Rechazan la nueva ordenanza que regula grafitis y apuntan contra el Concejo: “Prestaron atención a algo que es ridículo ante tantos problemas que existen”

Tras la aprobación de la ordenanza 3818 por parte del Concejo Deliberante e impulsada por el bloque Primero Angostura, estalló la polémica: referentes de agrupaciones feministas aseguran que la nueva normativa “criminaliza a la juventud” y la vetarán. Aseguran además “es una vergüenza terrible” la aprobación y que ya trabajan en una contrapropuesta.

“La ordenanza criminaliza a la juventud de Villa La Angostura y vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es anticonstitucional y redundante con algo que ya está establecido en el Código de Contravenciones Provincial con penas de multas hacia el daño de la propiedad privada y el vandalismo”, aseguró Analia Biasi, “Morena”, artista local y miembro del movimiento “Vivas y Furiosas”.

Al mismo tiempo, remarcó: “me sorprende como vecina la velocidad con la que trabajan para estas cosas y no con las cosas que nosotros pedimos y exigimos, que me parecen mucho más importantes”, y sumó: “todo se origina ante la falta de diálogo. Después de ir tantas veces al Concejo a pedir por le Emergencia Habitacional, la Salud, la Educación, la violencia a la mujer, es muy grave”.

En paralelo, la agrupación feminista hace hincapié en que la iniciativa “fue impulsada por un solo vecino que se quejó porque le rayaron su casa”, mientras que los concejales “prestaron atención a algo que es ridículo ante tantos problemas que existen”.

Desde el Concejo, por su lado, aseguraron que la ordenanza busca “fomentar las expresiones artísticas reguladas por el municipio y, a su vez, evitar actos vandálicos”. Establece además que es Subsecretaría de Cultura quien tendrá a su cargo la emisión de los permisos correspondientes para la realización de murales y grafitis en Bienes Municipales y/o de uso público.

“Realmente indigna. Como artista local también nos parece ridículo. Nos limitan más, y ahora al área plástica también. Podíamos haberlo resuelto con el vecino directamente, charlarlo antes, ya somos adultos. Ir a labrar una ordenanza así me parece una locura”, lamentó.

Según explicó, la medida aprobada “le saca una herramienta de expresión a los jóvenes e incluso apunta directamente contra los estudiantes y los niños menores de 18 años”, al tiempo que destacó que “es falaz porque aseguran haber hablado con Cultura y Juventud, y desde las áreas lo negaron rotundamente”.

Por otro lado, Biasi agregó que son los comerciantes quienes también se ven afectados “por la obligación de recolectar datos, lo que rompe con dos leyes muy importantes en Argentina como lo es la Ley del Consumidor y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

“Está mal pedir datos por la venta de un aerosol que no está prohibido, no necesita autorización ni dejar datos. Afecta al comerciante, lo pone en una condición ilegal. Una ordenanza no puede ir en contra de la Ley”, sentenció.

Además, puso de manifiesto el hecho de que “no se defiendan los derechos del niño” mencionados, porque involucra a “menores de 18 años”, lo que “vulnera aún más las infancias de Villa La Angostura.

La artista agradeció a las áreas de Juventud y Cultura, quienes las invitaron a dialogar sobre la ordenanza emitida para poder trabajar en una contrapropuesta que incluso ya fue aceptada por el Municipio. Ahora, el camino será “apelar y vetar” la nueva normativa, tal como lo expresa Analía.

“Hay 10 días para apelarla, invitamos a las organizaciones que puedan mandar el pedido del veto, las invitamos a que vayan y dejen una nota, la reciben en la secretaria de Cultura y Juventud y en el Concejo Deliberante, y en la Oficina de Gobierno de la Municipalidad. Mientras más seamos mejor. Vamos a trabajar en nuestra contrapropuesta”, concluyó.