Punto Chocolate: En medio de un exitoso año de lanzamientos adelantan los productos navideños

El chocolate es la marca registrada de la Patagona y Sebastián Grupicco lo sabe. El dueño de Punto Chocolate, la línea angosturense con llegada a todo el país, fue sorprendido por este 2020 por el crecimiento de ventas que pudieron disfrutar y que los motivaron para lanzar cerca de 25 productos nuevos.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el chocolatero de Villa La Angostura afirmó que “de los tres años fue el mejor de los tres. A pesar de la pandemia, de la cuarentena, fue lo mejor. La verdad estamos muy sorprendidos con eso, para bien”.

Con 25 lanzamiento durante este año, los alfajores fueron los más destacados con rápida aceptación y llegada a Buenos Aires. Sus rellenos de dulce de leche, mermelada orgánica y pasta de maní cautivaron a los argentinos.

Otro de los imperdibles fueron los turrones, que ya cuenta con cuatro líneas. “Son para todo el año, pero también para las fiestas” aclara Grupicco ¿Las opciones? 31% cacao, chocolate blanco con coco y dulce de leche, 33% cacao, chocolate con leche y cereal crispy con dulce de leche, 54% cacao, con pasta de maní y maní aplastado, y 60% cacao avellanas y almendras.

Llegando a los últimos días de noviembre, se encuentran ultimando los productos recomendados para las fiestas como un pan dulce con chips de chocolate y almendras tostadas. “Tratamos de mantener un precio bastante razonable para no afectar al público. Esta semana vamos a empezar la producción así que calculamos que a principio de diciembre ya van a estar a la venta” adelantó.

Lejos de relajarse, el éxito sirve de motor para seguir apostando a nuevos sabores que deleiten el paladar de los amantes del chocolate y a modo de balance confiesan a 7 Lagos: “Venimos haciendo un trabajo estricto durante los tres años, dándonos a conocer cada vez más”.

Si bien considera que el hecho de que la gente haya estado encerrada y haya querido consumir más alimento “ha ayudado”, la clave estuvo en hacer “un buen planteo de distribución, un buen trabajo de marketing”.

Claro que la calidad de sus productos es la garantía para seguir en ascenso. “Todas las recetas son nuestras, el chocolate lo hacemos nosotros, no buscamos ninguna otra marca, 100% hecho por nosotros. Eso por ahí lo atribuyo a las grandes ventas que tenemos. En Buenos Aires no nos han dejado de comprar, no con el volumen de invierno, pero sigue siendo un buen volumen”.

Para conservar sus productos a la hora de realizar envíos, los chocolates se envían refrigerados con una conservación de entre 18° y 27° ya que “el viaje puede dañar el producto, pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de reclamo”.

En este sentido, y para finalizar, Grupicco revela cuál es el secreto para conservar el chocolate de manera correcta: Tal como dicen las etiquetas “en lugar fresco y seco”, pero nunca en la heladera. “En la heladera hay humedad y eso produce una separación de la materia grasa, eso causa que se forme una película blanca. Además, es un absorbedor de aromas, por lo que toma el gusto de cualquier cosa que esté en la heladera. Si, por ejemplo, tenés una cava, está bien, pero nunca en la heladera”.

Para conocer sus productos seguilos vía Instagram @puntochocolate o Facebook https://es-la.facebook.com/puntochocolategr/ o contacarlos pro WhatsApp al 294 462 0075

0 Compartidos