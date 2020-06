Psicólogos sanmartinenses proponen revalorizar la palabra y reflexionar en el Día del Padre

Como parte de la Campaña Boomerang, psicólogos y vecinos de la localidad invitan a ofrecer “un regalo diferente” este domingo. La idea es que los padres le pregunten a sus hijos cómo llevan adelante su rol de padre para reflexionar y mejorar el vínculo.

En diálogo con Diario 7 Lagos, el psicólogo Diego Piterman se refirió a la Campaña Boomerang que surgió en el 2014 y señaló: “Trabajamos sobre los ejes para saber mejor preguntar que suponer y somos muchos y nos conocemos poco. Sobre esos ejes hicimos distintos spots radiales y audiovisuales, que ayudaban a generar reflexión sobre eso temas”.

Principalmente el objetivo era abordar la temática de los prejuicios y la salud emocional. En este contexto surge la campaña por el Día del Padre, con el objetivo de que los padres le consulten a sus hijos lo que piensan sobre ellos para “habilitar la palabra de los padres a los hijos”.

Desde su experiencia como psicólogo con 20 años de investigación, Piterman observa que “no es tan común que un padre le pregunte a un hijo cómo está haciendo su rol como padre. Muchas veces como la infancia es un momento tan importante, si no hay posibilidad de preguntar cómo estamos haciendo las cosas nos podemos mandar macanas sin darnos cuenta”.

El psicólogo señala que la importancia de las reflexiones tiene que ver con poder pensar sobre temas universales, los prejuicios y la responsabilidad adulta. “Nos ayuda a tener mayor conciencia en la medida que podemos darnos cuenta que los prejuicios no son verdades sino que son prejuicios, suposiciones y no conocimiento” detalla.

Respecto a la celebración del Día del Padre, Piterman considera que “es un día comercial, es para regalarle algo a los padres para que sea un día de homenaje, pero no le veo mucha profundidad, las relaciones así importantes con nuestro padres es todos los días”.

Por último se refirió a la importancia de la palabra entre padres e hijos y destacó: “La palabra tiene mucho peso. Todos los seres humanos reaccionamos a palabras, a interpretación de las palabras, pero en la relación tienen una importancia muy grande”.

Así, a través de la campaña se busca que los padres puedan habilitar la palabra a los hijos, “hasta para recibir críticas, porque la palabra permite el desahogo, muchas veces el sufrimiento pasa solo por no decir las cosas en muchas situaciones. Se ve más claro en situación de abusos en la infancia donde alguien termina hablando años después del abuso o no habló nunca, no poder poner en palabras genera mucho daño y poner en palabras hace que las cosas circulen y puedan tener otra vía”.

