La Neuquinidad da su primer paso en el Congreso con la Ficha Limpia

El alcance de la norma se aplicará a personas con prisión preventiva dictada, condenados por delitos comunes, narcotráfico o delitos del Régimen Penal Tributario, siempre que la sentencia esté firme en segunda instancia o no haya sido apelada. En esos casos, las inhabilitaciones regirán durante todo el tiempo que dure la condena.

También estarán alcanzados quienes tengan deudas con el fisco y hayan sido condenados a regularizar pagos hasta cumplir con esa obligación. A ello se suman los sancionados por juicio político, expulsión o destitución en cualquier nivel del Estado: nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los fundamentos, los candidatos señalaron que el proyecto busca elevar los estándares de ética, transparencia e integridad exigidos por la ciudadanía. Para ello tomaron como referencia la ley sancionada en Neuquén, considerada un modelo de avanzada en esta materia por su rigurosidad y alcance.

Finalmente, recordaron que el propio Figueroa fue uno de los impulsores de la Ficha Limpia provincial, junto al legislador Marcelo Bermúdez (PRO), cuya aprobación en marzo último marcó un precedente. A diferencia de lo sucedido en Neuquén, en el orden nacional el debate fracasó por falta de consenso. Con esta nueva presentación, La Neuquinidad busca reinstalar el tema en la agenda pública y legislativa.