La Neuquinidad, bajo la conducción del gobernador Rolando Figueroa, anunció su primer proyecto para discutir en el Congreso de la Nación: la implementación de la Ficha Limpia a nivel federal. Esta iniciativa, ya vigente en la provincia de Neuquén, busca prohibir que quienes tengan condenas judiciales puedan postularse o ejercer cargos públicos en el país.
La Neuquinidad da su primer paso en el Congreso con la Ficha Limpia
El frente provincial presentó su proyecto inaugural a nivel nacional y busca replicar en todo el país la norma que ya rige en Neuquén.
El texto legislativo ya fue redactado y será defendido por los candidatos a senadores y diputados nacionales de este espacio político. Consideran que la Ficha Limpia es una herramienta imprescindible para proteger la salud institucional de la democracia y fortalecer la lucha contra la corrupción.
La propuesta lleva la firma de Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset (candidatos al Senado) junto a Karina Maureira y Joaquín Perrén (postulados a Diputados). Si prospera, alcanzará no sólo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también al Consejo de la Magistratura y a los cargos internos de los partidos políticos, lo que implicará una reforma de la Ley Orgánica de Partidos.
El alcance de la norma se aplicará a personas con prisión preventiva dictada, condenados por delitos comunes, narcotráfico o delitos del Régimen Penal Tributario, siempre que la sentencia esté firme en segunda instancia o no haya sido apelada. En esos casos, las inhabilitaciones regirán durante todo el tiempo que dure la condena.
También estarán alcanzados quienes tengan deudas con el fisco y hayan sido condenados a regularizar pagos hasta cumplir con esa obligación. A ello se suman los sancionados por juicio político, expulsión o destitución en cualquier nivel del Estado: nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los fundamentos, los candidatos señalaron que el proyecto busca elevar los estándares de ética, transparencia e integridad exigidos por la ciudadanía. Para ello tomaron como referencia la ley sancionada en Neuquén, considerada un modelo de avanzada en esta materia por su rigurosidad y alcance.
Finalmente, recordaron que el propio Figueroa fue uno de los impulsores de la Ficha Limpia provincial, junto al legislador Marcelo Bermúdez (PRO), cuya aprobación en marzo último marcó un precedente. A diferencia de lo sucedido en Neuquén, en el orden nacional el debate fracasó por falta de consenso. Con esta nueva presentación, La Neuquinidad busca reinstalar el tema en la agenda pública y legislativa.