Primera baja en Masterchef Celebrity, una figura reveló por qué no será parte del jurado

De a poco, se van confirmando qué famosos formarán parte de Masterchef Celebrity Argentina, que se emitirá por Telefe. Por ahora, cada confirmado está feliz y atento a quienes serán sus compañeros. Sin embargo, en plena euforia por el pronto debut del programa, uno de sus jurados se bajó.

Christophe Krywonis anunció que no formará parte del show y, para evitar cualquier tipo de especulación, charló con El Espectador (CNN Radio) y aclaró la situación. “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, afirmó.

Además de remarcar que tiene “muchas cosas para hacer”, adelantó que está centrándose en su proyecto personal más que en la TV. “La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina. Dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto”, aclaró.

Antes de cerrar, no descartó la posibilidad de incorporarse a “nuevos proyectos” en Telefe. Eso sí, no quiso dar pistas.(Fuente: Ciudad.com.ar)

